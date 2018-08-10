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Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Avrupa seyahat pazarının büyük şirketlerinden Thomas Cook Almanya, Türkiye'ye artan turizm talebi nedeniyle uçuş koltuk sayısını yaz dönemi için 25 bin, sonbahar için de 6 bin artırdı.

Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Avrupa seyahat pazarının büyük şirketlerinden Thomas Cook Almanya, Türkiye'ye artan turizm talebi nedeniyle uçuş koltuk sayısını yaz dönemi için 25 bin, sonbahar için de 6 bin artırdı.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:13
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Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Thomas Cook Almanya yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye bu yaz İspanya ve Yunanistan ile birlikte Almanların en fazla tercih ettiği tatil destinasyonlarından oldu.

Thomas Cook yetkilileri, Türkiye’nin Alman tatil pazarında en çok talep edilen ülkeler arasında yer almasının nedeni olarak "seçkin ürünler, hizmetler sunması ve Türklerin misafirperverliğini” gösterirken avronun lira karşısında değer kazanmasından dolayı da bu değerin arttığına işaret etti.

Özellikle Alman ailelerin Türkiye’de tatillerini geçirmek için yoğun talepte bulunduğunu belirten şirket yetkilileri, gelen bu yüksek talep nedeniyle Thomas Cook’un Türkiye'ye uçuş koltuk sayısını yaz dönemi için 25 bin, sonbahar için de 6 bin koltuk artırdığını bildirdi.

Rusya'dan sonra Türkiye'ye en çok turist Almanya'dan

Türkiye'ye tatile giden Alman turist sayısı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artarak, 1 milyon 560 bin 251 kişi oldu. 

Almanya, Rusya’dan sonra Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke konumunda bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Thomas Cook AlmanyaAlmanların En Fazla Tercih Ettiği Tatil
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