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Alman pazarında erken rezervasyon bereketi

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Baraner, "Alman tur operatörlerinin Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış var." dedi.

Alman pazarında erken rezervasyon bereketi

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Baraner, "Alman tur operatörlerinin Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış var." dedi.

26 Aralık 2017 Salı 13:21
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Alman pazarında erken rezervasyon bereketi
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Barener, yaptığı açıklamada, erken rezervasyon kampanyalarının Almanya'da tüm hızıyla devam ettiğini, şu anda verilerin 2018 yılında Alman turist sayısında ciddi artışa işaret ettiğini söyledi.

"Alman tur operatörlerinin Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış var." diyen Baraner, en çok satışın Side, Lara, Belek, Dalaman, Bodrum, Alanya, Kemer ve Kuşadası'ndaki tesislere yönelik yapıldığını anlattı.

Erken rezervasyon artışlarının çeşitli nedenleri olduğunu belirten Baraner, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklu aileler ne oda kalitesi ne de hizmet kalitesi olarak diğer ülkelerde aradıklarını bulamadılar. Çocuklar mutsuz oldu, aileler kavga etti, üstelik daha çok para ödediler. Türkiye'ye dönüşteki bir diğer etken, güvenlik sorunu kaygısının ortadan kalkması ve siyasi gerginliklerin azalması. Türk turizmini, neredeyse 100 bin kişi sırtında taşıyor. 100 bin insan bu yıl çok koşturdu. Bu yıl hem TÜRSAB hem TÜROFED yabancı piyasalarda çok daha aktif oldular. Özellikle Almanya'da 10 bin seyahat satış bürosunu birebir takibe aldık. Bunların temsilcileriyle konuştuk, 'Turizmle siyaseti karıştırmayın, ikisi farklı şeyler' dedik. 'Türkiye'de 10 milyon insan turizmden ekmek yiyor, bu bir halk sanayisidir.' dedik. Bunların hepsi şu anda neticelerini gösteriyor." 

Baraner, 17-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Almanya'dan bin seyahat acentası yetkilisinin Antalya'da ağırlanacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acentaları BirliğiTÜRSABHüseyin Barener
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