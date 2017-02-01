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Alman firmaları Türkiye'de kalacak

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Slevogt, "Darbe girişimi (15 Temmuz'daki darbe girişimi) olmasına rağmen Alman firmaları Türkiye'de kalacak." dedi.

Alman firmaları Türkiye'de kalacak

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Slevogt, "Darbe girişimi (15 Temmuz'daki darbe girişimi) olmasına rağmen Alman firmaları Türkiye'de kalacak." dedi.

01 Şubat 2017 Çarşamba 11:35
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Alman firmaları Türkiye'de kalacak

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus C. Slevogt, yaptığı açıklamada, gelişmekte olan ülkelerde bazı şartlara bağlı olarak geniş çapta bir volatilite olduğunu belirterek, "Ancak uzun vadeli stratejik önemli hedefleriniz varsa bu tür olaylardan bağımsız olarak hedeflerinizi takip edersiniz." dedi.

Slevogt, darbe girişimi (15 Temmuz'daki darbe girişimi) olmasına rağmen Alman firmalarının Türkiye'de kalacağını da bildirdi. 

Avrupa Birliği'nin (AB) geniş bir ortak pazar olduğuna işaret eden Slevogt, "Türkiye'nin uzun vadede AB'nin temsil ettiği bu pazarın bir parçası olması çok mantıklı." dedi.

"Türkiye'nin büyük geleceğini izlemeyi sürdüreceğim"

Slevogt, 18 yıldır Türkiye yaşadığını ve bu ülkede bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de yaşamaya ve Türkiye'yi takip etmeye devam edeceğim. Türkiye'nin büyük geleceğini izlemeyi sürdüreceğim." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlman Firması15 TemmuzMarkus C. Slevogt
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