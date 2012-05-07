Alkollü içkide ÖTV düzenlemesi

Aralarında şarap, cin ve votkanın da bulunduğu bazı alkollü içkilerin ÖTV'si düşürülürken, rakı da ÖTV artırımına gidildi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 3 sayılı listenin A cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre, alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22'den fazla olanlar, alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol hariç), alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol hariç), muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45.4'den fazla olanlar), muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45.4'den fazla olanlar) ile diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 105,8 liradan 87,12 liraya düşürüldü.