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Albayrak'tan tahvil ihracı açıklaması

Bakan Albayrak, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildiği, talebin, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı olduğunu bildirdi.

Albayrak'tan tahvil ihracı açıklaması

Bakan Albayrak, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildiği, talebin, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı olduğunu bildirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:41
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Albayrak'tan tahvil ihracı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 oldu. Yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldi." ifadesine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "İhraç tutarının 3 katından fazla gelen talep, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı. Türkiye'nin iktisadi temellerin sağlamlılığını, dış şoklara dayanıklılığını ve tedbirlerin başarısını teyit etmiştir."" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıBerat Albayrak
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