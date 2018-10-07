Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti

Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomide dengelenme süreci başladı." dedi.

Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomide dengelenme süreci başladı." dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 13:42
0 Okunma
Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı

Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme ToplantısıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumuyla devam etti. Albayrak'ın sunumunun ardından genel istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Bakan Albayrak sunumunda, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin gücüne değinerek, genel borçluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi. 

Türkiye'nin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu kaydeden Albayrak, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 49 seviyesinde bulunduğunu belirtti. 

Albayrak, kamuda borçluluk oranında gayet iyi bir durumda olunduğunu vurguladı. 

Türkiye'de hane halkı borcunun milli gelire oranının yüzde 16 olduğunu açıklayan Albayrak, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 36, dünya ortalamasının ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. 

Albayrak, Türkiye'nin burada da hem dünya ortalamasından hem de gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi bir durumda olduğuna işaret etti. 

Toplam borçluluk oranı ortalamalarına ilişkin bilgi veren Albayrak, hem dünya genelinde hem de gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi seviyede olunduğunu aktardı. 

"Bütçe disiplininde taviz yok"

Türkiye'ye karşı son iki aydır süren spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, bu ataklara karşı Türkiye'nin attığı adımları anlattı. 

Ekonomide bütün ilgili paydaşlarla sağlanan yüksek koordinasyona işaret eden Albayrak, spekülatif ataklarda kullanılan araçlardan biri olan Swap işlemlerindeki yüzde 25 öz kaynak sınırı kararını, mevduat hesaplarındaki stopaj oranları düzenlemesini, Türk lirasını güçlendirmek için atılan adımları, sözleşmelerde Türk lirasına geçişi, bankaları rahatlatmaya yönelik adımları aktardı. 

Albayrak, bütün spekülatif ataklara rağmen uygulanan güçlü koordinasyon ve etkili adımlar sayesinde Türkiye'nin 550 puanlara çıkan kredi risk primi olarak adlandırılan CDS primlerinde sağlanan büyük düşüşü ifade etti. 

Yeni Ekonomi Programı'nın temel başlıklarını açarak, atılacak adımları anlatan Albayrak, "AK Parti'nin 16 yıllık iktidarlarının ekonomideki en büyük başarı alanlarından biri olan bütçe disiplininde, yeni dönemde de çok sıkı tavizsiz bir politika izlenecek. Bütçe disiplininde taviz yok." dedi.

"Ekonomide dengelenme süreci başladı"

Cari açığın azaltılması konusuna da değinen Albayrak, tüm bakanlıklarla koordineli şekilde yatırımların ihracatı artırmaya, cari açığı düşürmeye, teknoloji üretimini sağlamaya yönelik kanalize edileceğini, bunlara öncelik verileceğini anlattı.

Yaşanan spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, cari açıktaki düşüşe, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına da vurgu yaparak, "Genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme süreci başladı." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacağını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla dün başlayan AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumu, genel istişare ve değerlendirme toplantısıyla tamamlandı. 

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KızılcahamamKızılcahamam Eliz HotelAK Parti 27. İstişare Ve Değerlendirme ToplantısıHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK'ten TÜFE açıklaması
TÜİK'ten TÜFE açıklaması
Atatürk Havalimanı'nın 'zamana karşı yarışan' emekçileri
Atatürk Havalimanı'nın 'zamana karşı yarışan' emekçileri
EPDK'den 11 şirkete 1,7 milyon lira ceza
EPDK'den 11 şirkete 1,7 milyon lira ceza
Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi
Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi
Borsa liginin tek kazandıranı Trabzonspor oldu
Borsa liginin tek kazandıranı Trabzonspor oldu
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da Değişiklik
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da Değişiklik
Rusya Avrupa ile ticarette doları bırakmak istiyor
Rusya Avrupa ile ticarette doları bırakmak istiyor
Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı
Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı
TESK'ten bankalara 'fedakarlık' mesajı
TESK'ten bankalara 'fedakarlık' mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ