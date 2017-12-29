Aksa Doğalgaz'dan 750 milyon dolarlık halka arz planı

Şirketin gelecek projeleri ve yatırım planlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'de 27 il ve 165 ilçeye doğalgaz hizmeti verdiklerini söyledi.

Arslan, bu rakamlara bakıldığında Türkiye'de doğalgaz dağıtım sektörünün yaklaşık üçte birini ellerinde bulundurduklarını ve iki gün içinde Trabzon'un Araklı ve Hayrat ilçelerine de doğalgaz götüreceklerini bildirdi.

Böylece bu yıl içinde doğalgaz götürdükleri ilçe sayısının 42'ye çıkacağını aktaran Arslan, 2017'yi 450 milyon liranın üzerinde bir yatırım hacmiyle kapatacaklarını ifade etti.

"2021'de abone sayımız 3,7 milyona çıkacak"

Arslan, gelecek dört yılda 2,6 milyar liralık yatırım yapacaklarını ve bu kapsamda 52 ilçeye daha doğalgaz götürüleceğini söyledi.

Bu miktarın Türkiye doğalgaz dağıtım sektörüne aynı dönemde yapılacak yatırımın yüzde 42'sine denk geldiğini belirten Arslan, "Şu anda 2,5 milyon abonemiz var. 2021 itibarıyla abone sayımız da 3,7 milyona çıkacak. Türkiye'deki 13 milyon abone sayısının ise 17 milyona çıkması bekleniyor. Yani Türkiye'deki abone sayısının yüzde 22'si bizde olacak. Biz mevcut durumda yılda 8,7 milyar metreküplük doğalgaz dağıtıyoruz. Bu miktarın 2021 sonu itibarıyla 10,8 milyar metreküpe çıkacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de doğalgazda henüz halka arz yapılamadı"

Arslan, doğalgaz şirketinin holding bünyesinde karlılığı en iyi olan şirket olduğunu ve şirketin halka arzı için çalışmalara başladıklarını belirtti.

2018'de bu çalışmalara daha fazla yoğunlaşacaklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde yapacağımız ebitdaları (faiz, vergi ve amortisman öncesi gelir) düşündüğümüzde, ortalama 250 milyon dolar seviyesinde ebitda öngörümüz söz konusu. Bu da bizim doğalgaz şirketlerimizin yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir değer oluşturduğunu gösteriyor. Şirketin yüzde 30'unu halka açmayı düşünüyoruz. Bu da 750 milyon dolarlık bir halka arz işlemine denk geliyor. Şu an için 2018'in sonu veya 2019'un başı gibi halka arzı planlıyoruz. Türkiye'de doğalgaz alanında henüz bir halka arz yapılamadı. Başkentgaz ve İGDAŞ'ın halka arz konusunda çalışmaları var ama gerçekleşen bir işlem yok. Belki biz bu şirketlerden daha önce bu işi yapma yoluna gireceğiz. Halka arz, yatırımcıya daha rahat ve düşük finansmanla yatırım şansı verirken, bizim gibi dağıtım şirketlerinin getirilerinin standart olması sebebiyle sigorta fonları da ilgi gösteriyor. Doğalgaz dağıtım sektörüne yurt dışından yatırımcıların da ilgisi var, hisse almak istiyorlar."

Makedonya'ya 250 milyon avroluk yatırım planı

Mevcut durumda bazı ülkelerle yatırım görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Aksa Enerji'nin Endonezya'da santralleri olduğu için Endonezya ile bu konuda görüşüyoruz. Bir takım güçlüklere rağmen Endonezya'da çalışmalarımız devam ediyor. Makedonya'da da uzun zamandır şehir dağıtım hatlarıyla ilgileniyoruz. Burada, ihaleyi almamız durumunda 250 milyon avro seviyesinde bir yatırım oluşacak. Bu durum 2018'in sonunda netleşebilir."