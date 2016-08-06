ANKARA

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut,AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moody's'in 2014 Nisan'da Türkiye ekonomisine ilişkin kırılganlıklardan bahsettiğini ve tahvilleri "yatırım yapılabilir" seviye olarak tanımlanan "Baa3" ile negatif izlemeye aldığını anımsattı.

Moody‘sin 2014'teki son not güncellemesinde Türk ekonomisinde kırılgan noktalar olarak gördüğü cari açık, büyüme ve reformlar gibi dinamiklerin hepsinde bugün son derece önemli aşamalar kaydedildiğini vurgulayan Ermut, şöyle konuştu:

"Aklın yolu bir, daha öncesinde de buna güvenerek konuşmuştum ve Moody’s’in ülkemizin kredi notuyla ilgili olumsuz bir karar almayacağını düşündüğümü belirtmiştim. Eğer darbe girişimi olmasaydı tam aksine bir not artışı beklemek gayet normaldi. Türkiye, 2014 Nisan'dan sonra Moody’s’in belirtmiş olduğu kırılganlıklar noktasında daha güçlü bir konuma ulaştı. Ülkemiz, G20 ve OECD ülkeleri arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Özellikle 2014 yılının sonu itibarıyla yapısal reform sürecine ivme kazandırılmış, 'Öncelikli Dönüşüm Eylem Planları ve Hükümet Eylem Planları' hızla hayata geçirilmiş ve netice alınmaya başlanmıştır. Yurt içi tasarruf oranı makro ihtiyati tedbirler sayesinde artırılmış ve Türkiye’yi dış şoklara açık hale getiren cari açık istikrarlı bir şekilde düşüş göstermiştir."

21 milyar dolarlık yabancı yatırım

Ermut, Türkiye'yi güvenli bir yatırım limanı olarak gören uluslararası doğrudan yatırımcıların, 2015'in başından bu yana yaklaşık 21 milyar dolar yatırım yaptığını aktardı. Bu yatırımın, 13 milyar dolardan fazlasının Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetleri artıracak şekilde sermaye girişi olarak yapıldığını ifade eden Ermut, "Bu tablo bize ülkemizin ekonomik, yapısal ve mali gücünün 2014 yılına kıyasla gözle görülür bir ilerleme kaydettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ermut, 24 Temmuz'da AA'ya yaptığı açıklamada da "Moody's'den Sorun Çıkmaz" mesajı vermişti.

Türkiye’nin zaten hak ettiği puanın altında olduğuna dikkati çeken Ermut, "Darbe girişiminin ekonomimiz anlamında muhtemel olumsuz etkilerinin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılmasından dolayı, Moody’s’in ülkemizin kredi notuyla ilgili olumsuz bir karar almayacağını düşünmekteyim." ifadelerini kullanmıştı.