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Akkuyu NGS yüklenicileri arasına yeni bir şirket daha katıldı

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'dan, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nin yüklenicileri arasına yeni bir şirketin daha katıldığı bildirildi.

Akkuyu NGS yüklenicileri arasına yeni bir şirket daha katıldı

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'dan, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nin yüklenicileri arasına yeni bir şirketin daha katıldığı bildirildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:48
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Akkuyu NGS yüklenicileri arasına yeni bir şirket daha katıldı

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamada, Concern Titan-2 AŞ'nin Akkuyu Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) katılımcıları arasında yer alarak, Rosatom'un Mühendislik Bölümü bünyesindeki şirketi Atomstroyexport AŞ'nin (ASE) ana yüklenicisi olarak faaliyette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASE Yöneticisi Valery Limarenko, Akkuyu projesiyle ilgili olarak, "ASE’nin mühendislik bölümünün tüm tesislerindeki yapı ve montaj işlerinde güvenilir ortaklarla çalışmak için Consern Titan-2 ile iş birliğine geçiyoruz. Bu kapsamda Consern Titan-2 AŞ sektörel şirketlerden birisi olarak projemizde yerini almıştır.” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Finlandiya’da iki nükleer güç santrali projesinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Concern Titan-2 Genel Müdürü Grigory Naginsky de "Nükleer güç santrallerinin inşasına ilişkin uzun yıllara dayanan tecrübemiz bulunmaktadır. Nükleer güç santralinin inşaat süreçlerini ve teknolojilerini tam olarak anlayarak Türkiye’de devam eden projeye katılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin hükümetler arası anlaşması Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında imzalandı. İşletme ömrü 60 yıl olacak ve bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak santral, devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaAtomstroyexport AŞRosatom
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