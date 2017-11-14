'Akkuyu NGS'yi yetiştirmenin yolu güven temelli iş birliği'

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine katılmak üzere geldiği Rusya'nın Soçi kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yüzde 49 hissesini alan Cengiz Holding, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat konsorsiyumu ile başarılı bir iş birliği yürüttüklerini vurgulayan Lihaçev, "Özellikle Cengiz Holding ile iş birliğimiz olumlu ilerliyor. Önümüzdeki yıl da değeri yaklaşık 1 milyar doları bulan bir yatırım planlıyoruz. Türk şirketlerinin çalışmalarından son derece memnunuz." diye konuştu.

Türk inşaat şirketleri ve işçilerinin, Rusya'daki projeleriyle önemli bir üne kavuştuğunu ifade eden Lihaçev, "Türk yatırımcılarla çalışmalarımıza elbette devam edeceğiz. Bu konuda değerlendirdiğimiz birçok alternatif var ancak nihai kararlar henüz verilmedi." ifadelerini kullandı.

"Türk şirketlerini değerlendiriyoruz"

Akkuyu NGS'nin 2023'e yetiştirilmesinin iddialı bir hedef olduğunu belirten Lihaçev, "Ekipman temini ve inşaat süreçlerinin son derece titiz bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Akkuyu NGS'yi yetiştirmek için Rusya ve Türkiye tüm gayretiyle çalışıyor. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu, Rus ve Türk tarafı arasında iyi koordine edilmiş ve güven temelli bir iş birliğidir." diye konuştu.

Lihaçev, Akkuyu NGS'nin yapımında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile belirli konularda anlaşıldığını dile getirerek, "Bu anlaşmalar doğrultusunda Akkuyu için sınırlı çalışma izni 20 Ekim'de verildi. Böylelikle projenin temelindeki bazı beton çalışmalarına başladık. Hedefimiz, bu yılın sonuna kadar projeye dair tüm belgelerin onaylanması." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde gerekli tüm lisansları almayı umut ettiklerini ifade eden Lihaçev, "Böylelikle ilk reaktörün beton çalışmalarına da başlayabiliriz. Türk ortaklarımız, gelecek yıl gerçekleştirilecek yatırımlarda yerelleşmeye de büyük önem veriyor. Bu konuda bize yardımcı olabilecek önemli Türk şirketleri var. Rekabet ortamını koruyarak tüm bu şirketlerin projenin beton çalışmalarına dahil olmalarını değerlendireceğiz." dedi.