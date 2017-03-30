Akkuyu NGS'ye Körfez ilgisi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Körfez ülkeleri ve Rus şirketlerinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat süreciyle ilgilendiğini bildirdi.

Lihaçev, Rusya’nın Arhangelsk kentinde düzenlenen "Kuzey Kutbu-Diyalog Bölgesi" adlı konferansta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aleksey Lihaçev, Projeye yönelik yatırım anlaşması sürecine ilişkin, "Körfez ülkeleri ve Rus şirketleri Akkuyu'nun inşaat süreciyle ilgileniyor. Projeye yönelik yatırım anlaşmasının 2018'de imzalanmasını bekliyoruz ve üçüncü tarafların yatırım sürecine dahil edilmesi Türk hükümeti ile bu aşamada netleştirilecek." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS için Rusya ile imzalanan hükümetlerarası anlaşmada, yüzde 100’ü Rosatom tarafından gerçekleştirilecek projede, yüzde 49’luk hissenin yabancı yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.

Her biri 1200 megavat olmak üzere 4 ayrı üniteden oluşacak ve yaklaşık maliyeti toplamda 20 milyar doları bulacak Akkuyu NGS Projesinin 2023 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.