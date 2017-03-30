Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89496
ALTIN
146.578
DOLAR
3.6443
STERLIN
4.5320
EURO
3.9134
Mersin'de çilek hasadı
Mersin'de çilek hasadı
4,5G 1 yaşında
4,5G 1 yaşında
'1001 Hatim Duası' geleneği
'1001 Hatim Duası' geleneği
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde

Akkuyu NGS'ye Körfez ilgisi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Lihaçev, Körfez ülkeleri ve Rus şirketlerinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat süreciyle ilgilendiğini bildirdi.

Akkuyu NGS'ye Körfez ilgisi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Lihaçev, Körfez ülkeleri ve Rus şirketlerinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat süreciyle ilgilendiğini bildirdi.

30 Mart 2017 Perşembe 13:57
3 Okunma
Akkuyu NGS'ye Körfez ilgisi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Körfez ülkeleri ve Rus şirketlerinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat süreciyle ilgilendiğini bildirdi.

Lihaçev, Rusya’nın Arhangelsk kentinde düzenlenen "Kuzey Kutbu-Diyalog Bölgesi" adlı konferansta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aleksey Lihaçev, Projeye yönelik yatırım anlaşması sürecine ilişkin, "Körfez ülkeleri ve Rus şirketleri Akkuyu'nun inşaat süreciyle ilgileniyor. Projeye yönelik yatırım anlaşmasının 2018'de imzalanmasını bekliyoruz ve üçüncü tarafların yatırım sürecine dahil edilmesi Türk hükümeti ile bu aşamada netleştirilecek." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS için Rusya ile imzalanan hükümetlerarası anlaşmada, yüzde 100’ü Rosatom tarafından gerçekleştirilecek projede, yüzde 49’luk hissenin yabancı yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.

Her biri 1200 megavat olmak üzere 4 ayrı üniteden oluşacak ve yaklaşık maliyeti toplamda 20 milyar doları bulacak Akkuyu NGS Projesinin 2023 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
RosatomAleksey LihaçevAkkuyu Nükleer Güç SantraliKörfez IlgisiNgs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Referandumdan sonra Türkiye'nin büyük hamlesi olacak"
"Referandumdan sonra Türkiye'nin büyük hamlesi olacak"
Şimşek'ten Halkbank açıklaması
Şimşek'ten Halkbank açıklaması
Mersin'de çilek hasadı
Mersin'de çilek hasadı
Gayrimenkul sektörü gelecekten umutlu
Gayrimenkul sektörü gelecekten umutlu
'Referandum sonrasında ekonomi hareketlenecek'
'Referandum sonrasında ekonomi hareketlenecek'
Elektriğe 3 ay zam yok
Elektriğe 3 ay zam yok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ