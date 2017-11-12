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Akıllı telefonları uyurken bile yanımızdan ayırmıyoruz

GFK ile DijitalTalk'ın araştırmasına göre, Türkiye'de akıllı telefonların hayatlarının önemli bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 60'ı buluyor. Her iki kişiden biri telefonunu gece uyurken yakınında tuttuğunu belirtiyor.

Akıllı telefonları uyurken bile yanımızdan ayırmıyoruz

GFK ile DijitalTalk'ın araştırmasına göre, Türkiye'de akıllı telefonların hayatlarının önemli bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 60'ı buluyor. Her iki kişiden biri telefonunu gece uyurken yakınında tuttuğunu belirtiyor.

12 Kasım 2017 Pazar 12:49
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Akıllı telefonları uyurken bile yanımızdan ayırmıyoruz

ANKARA - Akıllı telefon kullanımı her geçen gün artarken söz konusu teknoloji bireylerin sosyal hayatlarını da önemli şekilde etkiliyor. Türkiye'de akıllı telefonlarınhayatlarının önemli bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 60'ı bulurken her iki kişiden biri gece uyurken bile bu cihazları yanından ayırmıyor.

Araştırma kuruluşu GfK ve DigitalTalks iş birliğiyle Türkiye genelinde 15 ilde, 15 yaş ve üzeri 1166 akıllı telefon sahibiyle görüşülerek, kişilerin akıllı telefon kullanımları ile ilgili tespitlerde bulunuldu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 59'u akıllı telefonlarının hayatlarının önemli bir parçası olduğunu ancak dozunda kullandıklarını düşündüğünü kaydetti.

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 44'ü cihazlarına bakamadıklarında kendilerini huzursuz hissettiğini, yüzde 38’i ise sabah uyanınca ilk yaptıklarının sosyal medya ve mesajlarını kontrol etmek olduğunu dile getirdi.

Her 3 kullanıcıdan biri (yüzde 37) telefonuyla çok sık ilgilenmesinden ailesinin ve arkadaşlarının rahatsız olduğunu belirtirken, yüzde 28’i gece telefona bakmak için uyandığını ve çoğu zaman tuvalete bile telefonuyla gittiğini ifade etti. Her iki kişiden biri de (yüzde 51) uyurken telefonunu yakınında tuttuğunu kaydetti.

WhatsApp ve Facebook kullanımı açık ara önde

Akıllı telefon sahibi olanların yüzde 97'si telefonlarında mesajlaşma uygulaması olarak "WhatsApp"ı kullanırken, bunu yüzde 66 ile Messenger uygulaması takip etti.

Her 3 kullanıcıdan ikisi de akıllı telefonları olmasına rağmen hala kısa mesaj (SMS) yazmaya devam ettiğini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 72'si mesajlaşma uygulamalarını sürekli ya da sık sık kontrol ettiğini belirtti.

Akıllı telefon sahibi olanların yüzde 93'ü telefonlarında sosyal medya uygulaması olarak Facebook’u tercih ederken, bu uygulamayı kullanan erkeklerin oranı yüzde 95'i, kadınların oranı yüzde 91'i buldu.

En çok kullanılan uygulamalarda ikinci sırada ise yüzde 63 ile Instagram yer alırken, bunu yüzde 16 ile Snapchat izledi. Sosyal medya uygulamalarını kullanan her 4 kişiden 3'ü de bu uygulamaları sürekli veya sık sık kontrol ettiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonÖnce Vatan Gazetesi
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