Akıllı telefonlara bandrol zammı yansıdı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇,Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türkü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın haziran ayı sonunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Ekşi, düzenlemeyle dahili tüner ile radyo veya televizyon yayınlarını alabilen cep telefonlarından alınan bandrol ücretinin yüzde 6’dan yüzde 7’ye, bugüne kadar bandrol ücreti alınmayan dahili tüneri olmayan ancak internete bağlanabilen cep telefonlarından ise yüzde 6 bandrol ücretinin ithalat aşamasında alınmaya başlandığını söyledi.

Yeni düzenlemeyle radyosu olmayan ancak internete bağlanabilen cep telefonlarının perakende satış fiyatlarında, yurt içi stokların bitmesini takiben yüzde 8'lere yakın zam geldiğini anlatan Ekşi, "Söz konusu vergi öncesinde en düşük bin 500 lira olan akıllı bir telefonun fiyatlı bin 620 liraya yükseldi. Yeni düzenlemeyle cep telefonlarından alınan verginin yüzde 7'si TRT bandrol ücreti, yüzde 25'i ÖTV, yüzde 18'i KDV olmak üzere toplamda yüzde 50 oldu." diye konuştu.

"Yükselen vergilerin, cep telefonlarında son zamanlarda artan kaçağı daha da artırmasından endişeliyiz"

Cep telefonları üzerinden alınan vergilerin, yeni değişiklikle daha da artırıldığını dile getiren Ekşi, yüksek vergi oranlarının kayıt dışını tetiklediği uyarısında bulundu. Ekşi, "Maalesef kayıt dışı her geçen gün büyümeye devam ediyor. MOBİSAD olarak son zamanlarda yükselen vergilerin, cep telefonlarında son zamanlarda artan kaçağı daha da artırmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Ekşi, GSM operatörlerinin telefon satışında bu yıl büyük artış beklediklerini belirterek, "GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarının 2013'te 1 milyon 850 bin, 2014'te 3 milyon 400 bin, 2015'te ise 4 milyon 300 bin civarında gerçekleşti. Bu rakamın bu yılın sonunda 5 milyon 800 bine çıkacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.