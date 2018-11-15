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Akçakoca kıyılarında hamsi bereketi

Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda hamsiyle limana ulaştı

Akçakoca kıyılarında hamsi bereketi

Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda hamsiyle limana ulaştı

15 Kasım 2018 Perşembe 09:41
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Akçakoca kıyılarında hamsi bereketi

DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında ava çıkan balıkçılar, bol miktarda hamsiyle limana döndü. 

Karadeniz'e açılan balıkçılar, İstanbul-Karasu açıklarında peşine düştükleri hamsiyi Akçakoca açıklarında yakaladı. 3 tekne ile yaklaşık 3 saatte 2 bin kasa hamsi avlayan balıkçılar, sofralara ulaştırılmak üzere hamsiyi limanda aracılara teslim etti. 

Liman içerisinde gırgır ve trol teknelerinde bulunan hamsileri kamyonlara boşaltan balıkçılar, tekrar Karadeniz'e açıldı.  

Bol miktarda hamsi avlayan teknenin kaptanı İsmail Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akerto isimli tekneleri ile Karadeniz'de hamsi peşinde koştuklarını söyledi.

Bol miktarda hamsi avladıklarını ve teknenin içini hamsiyle doldurduklarını anlatan Karayel, şöyle konuştu: 

"Bu akşam bereketimiz iyiydi. Genele baktığımızda çok hamsi gözükmüyor ama bu akşam güzel bir avcılık yaptık. Bundan sonrası için umutlarımız da iyiden yana. 3 tekne olarak avlanıp 2 bin kasa hamsi tuttuk. 3 avcı teknesi bu işi başardı." 

Karayel, balıkçıların "Hamsi olmayacak" gibi bir tedirginliği olduğunu kaydederek, "Şu an tüm balıkçılar hamsi beklentisinden tedirgin. Olmayacak diye bir tedirginliğimiz var, şu ana kadar bu hamsi çok daha bol olmalıydı." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
DüzceAkçakocaHamsiKaradeniz
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