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Akaryakıtta ÖTV ayarlaması

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan litre başına benzinde 22, motorinde 14 kuruşluk zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

Akaryakıtta ÖTV ayarlaması

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan litre başına benzinde 22, motorinde 14 kuruşluk zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

31 Temmuz 2018 Salı 15:22
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Akaryakıtta ÖTV ayarlaması

ANKARA

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan litre başına benzinde 22, motorinde 14 kuruşluk zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada, benzinde litrede 22, motorinde 14 kuruş fiyat artışı gerçekleştiği bildirildi.

Söz konusu artış, "rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine" ilişkin Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 1,9569 liraya, 98 oktan benzinde 2,0789 liraya, motorinde 1,4835 liraya, LPG'de kilogramda 1,2152 liraya düşürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtÖTVAyarlama
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