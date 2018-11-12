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Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından, akaryakıt alımlarında nakit ödeme yapan tüketicilerin fiyat avantajına sahip olmasını öngören düzenleme teklifi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunuldu.

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından, akaryakıt alımlarında nakit ödeme yapan tüketicilerin fiyat avantajına sahip olmasını öngören düzenleme teklifi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunuldu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06
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Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

ANKARA

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt alımında nakit ve kredi kartı ile ödeme yapan tüketiciler için ayrı fiyat uygulanması gerektiği belirtildi.

Kredi kartı ile yapılan akaryakıt alımlarında tüketicilerin herhangi bir komisyon ödemediği ifade edilen açıklamada, akaryakıt bayilerinin kredi kartı ile yapılan satışlarda 40-45 günü bulan vadeleri bekleyemediği ve bankalara yaklaşık yüzde 3 kredi kartı komisyonu ödeyerek finansman ihtiyacını karşılamaya çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt satışlarında kredi kartı kullanım sisteminde değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD'de nakit alımlarda pompa satış fiyatları daha düşükken, kredi kartı ile yapılan alımlarda daha yüksektir. Bunun doğru bir uygulama olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu sistemin değiştirilmesi için harekete geçtiklerini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Akaryakıt bayilerinin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri ve tüketicilerin de nakit ödeme yaptıklarında avantaj sahibi olabilmeleri için nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesi önerimizi EPDK'ye sunduk. Finansal promosyonların da kaldırılması halinde, akaryakıtı nakit olarak alacak tüketicinin önemli bir avantaja sahip olacağına inandığımız bu sistemi EPDK'den talep ettik. Bu sistemde hem sektörün hem de tüketicilerin kazanacağına inanıyorum. Kredi kartı komisyonları nedeniyle bayilerimizin taşıdığı finansman yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için PÜİS olarak Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdik. İlk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. 15 Ekim'de başlayan Ziraat Bankası uygulaması bayilerimizi az da olsa rahatlattı."

Okumuş, diğer kamu bankaları ve özel bankalar ile görüşmelerinin de devam ettiğini bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtNakit ödemeFiyat Avantajı
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