Akaryakıtta fiyat farkına ceza

Muğla'da bir akaryakıt bayisinde yapılan denetim sonucunda, denetim elemanları benzin istasyonunun ilan panosunda belirtilen fiyata göre pompada daha yüksek fiyattan tüketicilere satış yapıldığını tespit etti.

Konuyla ilgili şirketin savunmasını alan Kurul, geçen hafta yaptığı toplantıda şirketin tüketiciyi yanlış bilgilendirerek, lisans hükümlerine ayrı davrandığı için 11 bin 466 lira para cezası uygulanmasına yönelik emsal bir karar verdi.

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç sahibi tüketicilerin akaryakıt alırken fiyat tabelalarını kontrol ederek tercihlerini yapmalarını istediklerini söyledi. Son dönemde bazı istasyonlarla ilgili ilan panolarındaki rakamlar ile pompa satış rakamları arasında farklı olduğu yönünde şikayetler aldıklarını ifade eden Köktaş, şöyle konuştu:

''Bu konuda geçtiğimiz hafta mevzuata aykırı davranan ve tüketiciyi yanıltan bir şirket hakkında emsal niteliğinde bir karar aldık. Ayrıca ilan panosu olmayan bir başka şirkete de ceza kestik. Bu zamana kadar bu konuda çok sayıda cezai yaptırımımız oldu. Kurum olarak tüketicilerin fiyatla ilgili doğru bilgilendirilmeleri hususuna çok önem veriyoruz. Aksi davrananlar için bu tür caydırıcı para cezalarının yanında, tüketicilerin bilinçli davranarak, hem ilan panolarını izleyerek fiyat avantajını takip etmelerini hem de istasyondan satın aldıkları benzinin, dizelin fiyatı ile ilan edilen fiyatın uyumlu olup olmadığını izlemeleri ve bunu bir alışkanlık haline getirmeleri gerekiyor.''



