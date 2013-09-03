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Akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentimiz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ham petrol ve dövize bağlı akaryakıt fiyatlarında düşüş beklediklerini bildirdi.

Akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentimiz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ham petrol ve dövize bağlı akaryakıt fiyatlarında düşüş beklediklerini bildirdi.

03 Eylül 2013 Salı 16:50
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Akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentimiz var

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hampetrol ve döviz fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında değişimler olduğunu belirterek, "Buna dayalı olarak fiyatlarla alakalı düşüş beklentimiz vardır" dedi.

Yıldız, AA muhabirinin, bir televizyon kanalında akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerini anımsatarak, fiyatlara yönelik beklentisini sorması üzerine, hampetrol ve döviz fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında hem yükseliş hem de düşüşlerin takip edildiğini belirtti.

Bakan Yıldız, "Buna dayalı olarak fiyatlarla alakalı düşüş beklentimiz vardır" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 16:51
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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kaya gazı 2013-09-03 20:41:22

şimdiye kadar dolar ve euro yükseldiğinde akaryakıtta zam mutlaka olurdu. şimdi neolduda bu tehlikeli ortamda fiyatlarda aşşağı yönlü dalgalanmadan bahsediyor sayın bakan onu anlamış değilim.yoksa petrol bulduk doğal gaz bulduk köşeyimi döndük.

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