Akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentimiz var

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hampetrol ve döviz fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında değişimler olduğunu belirterek, "Buna dayalı olarak fiyatlarla alakalı düşüş beklentimiz vardır" dedi.



Yıldız, AA muhabirinin, bir televizyon kanalında akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerini anımsatarak, fiyatlara yönelik beklentisini sorması üzerine, hampetrol ve döviz fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında hem yükseliş hem de düşüşlerin takip edildiğini belirtti.



Bakan Yıldız, "Buna dayalı olarak fiyatlarla alakalı düşüş beklentimiz vardır" diye konuştu.



