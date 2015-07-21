ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerin dikkate alınacağını belirterek, "üniversitelere ve akademisyenlere yönelik teşvikler artırılacak" dedi.



Işık, AA muhabirine Türkiye KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) hakkında açıklamalarda bulundu. Planda, 6 hedef çerçevesinde 31 eylemin belirlendiğini bildiren Işık, bakanlığın eylem planını uygulamaya başladığını söyledi. Belirlenen eylem planının bakanlık tarafından izleneceğini kaydeden Işık, söz konusu planla ülke sanayisinin, rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi.



Bu kapsamda bakanlık himayesinde yükseköğretim kurumları temsilcilerden KÜSİ çalışma grubu oluşturulacağını belirten Işık, eylem planı kapsamında KÜSİ Portalı da oluşturulacağını kaydetti.



"Atama ve terfide KÜSİ faaliyetleri avantaj sağlayacak"



Akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde, KÜSİ çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerin dikkate alınacağının altını çizen Işık, özellikle doçentlik atamasında, şirket kurmak, patent sahibi olmak, sanayi ile ortak proje üretmek gibi bilimsel yayın dışındaki faaliyetlerin, akademik kariyerlere olumlu katkıda bulunacağı düzenlemeler yapılacağını anlattı.



Akademisyenlerin sanayide çalışabilmeleri, sanayide çalışan nitelikli personelin de üniversitelerde görev alabilmelerinin sağlanacağını belirten Işık, "Akademisyenlerin sanayide geçici olarak çalışmasına, sanayideki yüksek lisanslı ve doktoralı personelin de üniversitede ders vermesine imkan sağlayacak mevzuat değişikliği yapılacak" dedi.



Işık, "Ar-Ge'nin üniversitelerde daha önemli hale gelmesi ve 'toplam araştırma fonlarının' gelişmesi için performans kriterleri kullanılarak, 'Kurum Hissesi' sistemi yapılandırılacak, üniversitelere ve akademisyenlere yönelik teşvikler artırılacak" vurgusunu yaptı.



