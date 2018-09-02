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Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 53,45 ile maç giriş bilet ücreti oldu.

Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 53,45 ile maç giriş bilet ücreti oldu.

02 Eylül 2018 Pazar 14:44
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Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), bu yılın ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 53,45 ile maç giriş bilet ücreti olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Ağustos 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bilet ücreti yüzde 53,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 45,71 ile battaniye, yüzde 28,22 ile buzdolabı, yüzde 28,11 ile ütü ve yüzde 26,79 ile çarşaf takımı oldu.

Kuru soğan yüzde 29,57 ucuzladı

Ağustos ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kuru soğan yüzde 29,57 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 21,80 ile domates, yüzde 19,34 ile sivri biber, yüzde 18,01 ile erik ve yüzde 17,65 ile patates oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İTOİstanbul Ticaret OdasıMaç Giriş Bilet ücreti
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