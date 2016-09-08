Ağustosta en çok avro kazandırdı

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde geçen ay en fazla reel getiriyi avro sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ağustos ayına ilişkin, "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.

Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 1,37 ile avro oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizinin yüzde 0,30, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yüzde 0,20, külçe altının yüzde 0,20 reel getirisi oldu. Buna karşılık BIST 100 Endeksi yüzde 0,56, dolar 0,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Altın kazandırdı

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0,67, DİBS yüzde 0,57, külçe altın yüzde 0,57 reel getiri sağladı. Dolar yüzde 0,02 ve BİST 100 endeksi yüzde 0,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,93 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08 TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,70 ile yatırımcısına en çok BIST 100 Endeksi kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,88 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,98 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,29 ile en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,01 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım araçları arasında yer aldı.