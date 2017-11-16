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Ağustosta doğalgaz ithalatı arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ağustosta geçen yılın ayını ayına göre yüzde 10,7 artarak 4 milyar 15 milyon 73 bin metreküp oldu.

Ağustosta doğalgaz ithalatı arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ağustosta geçen yılın ayını ayına göre yüzde 10,7 artarak 4 milyar 15 milyon 73 bin metreküp oldu.

16 Kasım 2017 Perşembe 16:29
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Ağustosta doğalgaz ithalatı arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ağustosta geçen yılın ayını ayına göre yüzde 10,7 artarak 4 milyar 15 milyon 73 bin metreküpe yükseldi.

GAZBİR tarafından hazırlanan "Ağustos 2017 Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, ağustosta ithal edilen doğalgaz içinde sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) payı, yüzde 10,3 artarak 526 milyon 66 bin metreküpe ulaştı.

Bu ayda en fazla doğalgaz ithal edilen ülke, yüzde 56,7 ile Rusya oldu.

Söz konusu ayda doğalgaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artarak 3 milyar 585 milyon 34 bin metreküpe çıktı.

Böylece ağustosta Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalatı yüzde 10,7 artarak 4 milyar 15 milyon 73 bin metreküp oldu. Bu ayda doğalgazda abone sayısı 738 bin 527 artarak 13 milyon 26 bin 558'e ulaştı. Serbest tüketici sayısı ise 34 bin 403 artışla 527 bin 943'e yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Ithalatı
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