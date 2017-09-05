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Ağustos ayının zam şampiyonu yumurta

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek artış, yüzde 16,85 ile yumurtada oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 19,81 ile sivri biber geldi.

Ağustos ayının zam şampiyonu yumurta

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek artış, yüzde 16,85 ile yumurtada oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 19,81 ile sivri biber geldi.

05 Eylül 2017 Salı 11:33
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Ağustos ayının zam şampiyonu yumurta

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görüldü. 

Yumurtadaki fiyat artışını yüzde 12,84 ile kayısı izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler sırasıyla yüzde 12,16 ile yeşil soğan, yüzde 11,81 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10,51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 8,83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,55 ile limon, yüzde 6,48 ile yemek odası takımı ve yüzde 6,06 ile tüp gaz oldu.

En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,81 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,72 ile armut, yüzde 12,42 ile erik, yüzde 12,06 ile domates, yüzde 10,31 ile elma, yüzde 9,96 ile üzüm, yüzde 9,2 ile patlıcan, yüzde 6,45 ile kadın tişörtü ve yüzde 6,12 ile karpuz izledi.

AA

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Zam şampiyonuAğustos AyıÖnce Vatan Gazetesi
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