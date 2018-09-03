Ağustos ayının zam şampiyonu salça

Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu.Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 30,57 ile kuru soğan geldi.
AA
Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu.Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 30,57 ile kuru soğan geldi.
Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu.Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 30,57 ile kuru soğan geldi.
AA