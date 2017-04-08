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Ağbal'dan kurum içi uzmanlık sınavı müjdesi

Maliye Bakanı Ağbal, "Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personelimiz için kurum içi uzmanlık sınavı açıyoruz." dedi.

Ağbal'dan kurum içi uzmanlık sınavı müjdesi

Maliye Bakanı Ağbal, "Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personelimiz için kurum içi uzmanlık sınavı açıyoruz." dedi.

08 Nisan 2017 Cumartesi 11:49
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Ağbal'dan kurum içi uzmanlık sınavı müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açacaklarını belirterek, "Bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdik. Taslağımızın yasalaşması halinde sınavı en kısa sürede yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ağbal, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açacaklarını, sınavda başarılı olanların Maliye Bakanlığında defterdarlık uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığında ise gelir uzmanı kadrolarına atanacağını bildirdi.

Sınava, sınavın yapılacağı tarih itibarıyla kurumda en az 3 yıl görev yapan çalışanların katılabileceğine işaret eden Ağbal, bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdiklerini kaydetti.

Ağbal, taslağın yasalaşması halinde sınavı en kısa sürede yapılacağını vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Naci AğbalGelir İdaresi BaşkanlığıKurum Içi Uzmanlık Sınavı
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