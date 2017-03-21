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Ağbal'dan KDV indirimi açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, beyaz eşya ve mobilyadaki KDV indirimini ilişkin, "Gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisanın sonunda bu düzenleme süresi dolacak ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz." dedi.

Ağbal'dan KDV indirimi açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, beyaz eşya ve mobilyadaki KDV indirimini ilişkin, "Gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisanın sonunda bu düzenleme süresi dolacak ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz." dedi.

21 Mart 2017 Salı 12:12
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Ağbal'dan KDV indirimi açıklaması

ÇORUM

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ÇESOB) ziyaret etti. Burada Bakan Ağbal'a el yapımı rahle hediye eden ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi dolayısıyla teşekkür ederek, esnaf ve vatandaşın indiriminin devam etmesinden yana olduğunu söyledi.

Bakan Ağbal da mobilya ve beyaz eşya sektöründe piyasanın canlanması için geçici düzenleme yaptıklarını belirterek, "Bu iki sektör ekonomide dinamo sektör, birçok sektörle ilgili. Bu yüzden gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisanın sonunda bu düzenleme süresi dolacak ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Şimdi müthiş olumlu bir atmosfer var. En son gelen rakamlar, beyaz eşyada geçen seneden bu seneye, şubat-şubat dönemine göre satışlar yüzde 30'nun üzerinde artmış. Ben aynı oranın mobilya sektöründe de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu, piyasada bir hareketlenme getirdi, alışverişe bir canlılık getirdi. Bunu da dikkate alacağız. Yeter ki esnafımızın yüzü gülsün. Alışveriş olsun, bereket olsun. Ekonomide çarklar dönsün." ifadelerini kullandı.

Kılıç'a da teşekkür eden Bakan Ağbal, "Siz de bizler için çok önemlisiniz. Esnaf bu milletin sigortasıdır. Sizler bu milletin birliğine, dirliğine vatan sevgisine bağlı insanlarsınız. Sizler güçlü oldukça bu memlekette birlik beraberlik daim olacak. Bunun için esas olan sizsiniz, esas olan millet. Biz sizin adınıza vekiller olarak bu millete hizmetkarız. Başka bir şey değiliz. Siz var olun." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıAğbalKDV IndirimiAçıklama
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