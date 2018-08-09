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"Afetten etkilenen çiftçinin kredi borcu ertelenecek "

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek."﻿﻿ değerlendirmesinde bulundu.

"Afetten etkilenen çiftçinin kredi borcu ertelenecek "

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek."﻿﻿ değerlendirmesinde bulundu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:22
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"Afetten etkilenen çiftçinin kredi borcu ertelenecek "

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliOrdu
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