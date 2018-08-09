"Afetten etkilenen çiftçinin kredi borcu ertelenecek "

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." değerlendirmesinde bulundu.
AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." değerlendirmesinde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." değerlendirmesinde bulundu.
AA