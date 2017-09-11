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'Adnan Menderes'in emanetinde' çarklar yeniden dönecek

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1955 yılında Başbakan Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan Şeker Fabrikası'nda, 2 yıllık aradan sonra üretim yapılacak.

'Adnan Menderes'in emanetinde' çarklar yeniden dönecek

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1955 yılında Başbakan Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan Şeker Fabrikası'nda, 2 yıllık aradan sonra üretim yapılacak.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:45
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'Adnan Menderes'in emanetinde' çarklar yeniden dönecek

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 1954 yılında temeli atılan ve açılışı 1955'te Başbakan Adnan Menderes tarafından yapılan Şeker Fabrikası'nda, 2 yıllık aradan sonra 506 bin ton pancar işleme hedefiyle alım ve üretim kampanyası başlatıldı.

62 yıllık geçmişiyle Susurluk ve Balıkesir başta olmak üzere bölge ekonomisine ve çiftçisine önemli katkı sağlayan Susurluk Şeker Fabrikası'nda modernleştirme çalışmaları kapsamında 10 milyon liralık yatırım yapıldı.

Çalışmalar dolayısıyla 2 yıl üretime ara verilen fabrikada çarklar yeniden dönecek.

Yaklaşık 80 gün sürecek 2017-2018 Yılı Üretim Kampanyası'nın açılış töreni, Susurluk Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri'nde yapıldı.

Vali Ersin Yazıcı, törene katılan protokol üyeleriyle, alım ve üretim kampanyasını, 1955'te Menderes'in fabrika açılışında kullandığı makasla kurdeleyi keserek başlattı.

Fabrika Müdürü Hakan Çelik, 2017-2018 kampanya döneminde Susurluk Şeker Fabrikası'nda 506 bin ton pancar işleneceğini söyledi.

Bu pancarın 336 bin tonunun bölge çiftçisinden alınacağını ifade eden Çelik, "90 bin ton Eskişehir, 80 bin ton Ilgın Şeker Fabrikası'ndan gelecek. 506 bin ton pancardan 58 bin 400 ton kristal şeker, 30 bin 260 ton melas, 140 bin ton yaş küspe elde edilecek. Bu üç üretimin parasal değeri 182 milyon lira olacak." dedi.

Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Sema Kırcı, Kasım Bostan, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, civar ilçelerin belediye başkanları, fabrika işçileri ve çiftçilerin katıldığı törende fabrikaya sezonun ilk ürününü getirenlere hediyeler verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirSusurlukCumhurbaşkanı Celal BayarCelal BayarAdnan Menderes
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