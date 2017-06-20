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Abone başına en çok Turkcell kazandı

Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla abone başına aylık en fazla geliri 28,1 ile Turkcell kazanırken, ikinci sırada 27,1 lira ile Vodafone, üçüncü sırayı ise 26,5 lira ile Avea yer aldı

Abone başına en çok Turkcell kazandı

Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla abone başına aylık en fazla geliri 28,1 ile Turkcell kazanırken, ikinci sırada 27,1 lira ile Vodafone, üçüncü sırayı ise 26,5 lira ile Avea yer aldı

20 Haziran 2017 Salı 11:10
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Abone başına en çok Turkcell kazandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgiye göre, abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen “ARPU” bilgisi, bir işletmecinin ortalama olarak bir ayda bir aboneden ne kadar gelir elde ettiğinin, diğer bir ifade ile de abonelerin ortalama olarak mobil hizmetlere bir ayda ne kadar harcama yaptığının en belirgin göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Türkiye’de hizmet veren mobil işletmecilerinin 2015 yılından itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamları açıklanıyor. Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 28,1 lira, Vodafone için 27,1 lira, Avea için ise 26,5 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde mobil işletmecilerin BTK'ya bildirdikleri ön ödemeli ARPU rakamlarına göre ise Turkcell’in geliri 14,3 lira, Vodafone’un 14,7 lira ve Avea’nın 16,9 lira olduğu görüldü. Faturalı ARPU değerlerine bakıldığında ise Turkcell’in geliri 40,5 lira, Vodafone’un 39,7 lira, Avea’nın 34,9 lira olarak gerçekleşti.

Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına bakıldığında da bu yılın birinci üç aylık döneminde Turkcell’in yüzde 44,1, Vodafone’un yüzde 31,2, Avea’nın ise yüzde 24,7’lik paya sahip olduğu görüldü.

AA

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