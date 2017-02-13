Abdi İbrahim'den 2017'de 150 milyon liralık yatırım

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 40 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 725 kişilik istihdam sağladıklarını ve yatırımlarını öne çektiklerini belirterek, "Ülkemiz için yatırımlara, istihdama devam edeceğiz. 2017'de daha güçlü bir Türkiye için yatırımlarımıza 150 milyon lira ayırdık." dedi.

Nezih Barut, şirketin Maslak'taki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yüzde 100 yerli sermayeli, 105 yıllık geçmişe sahip Abdi İbrahim'in, 2003 yılından bu yana kesintisiz pazar lideri konumunda bulunduğunu, uluslararası güçlü bir marka olma yolunda yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade etti.

Şirketin 2016 cirosunun önceki yıla göre yüzde 31 artışla 1 milyar 650 milyon liraya yükseldiğini belirten Barut, 2020 vizyonları çerçevesinde belirledikleri 5 büyüme alanıyla ilgili yatırımlarının süreceğini kaydetti.

Farklı firmalar için yaptıkları üretim hacmini artırmak, markalarını uluslararası pazarlarda daha da güçlendirmek ve 2020'de 1 milyar dolar satış rakamına ulaşarak dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasında yer almak gibi hedefleri bulunduğunu ifade eden Barut, 2017'de bu hedeflere ulaşmada katkı sağlayacak yeni satın alma ve birleşme fırsatlarını değerlendireceklerini bildirdi.

Barut, "Kazakistan'daki üretim tesislerimizin hedeflerimiz doğrultusunda etkin bir verimlilikle çalışması, Cezayir'deki tesisimizde ve AbdiBio'da üretimin başlaması 2017'deki büyüme sonuçlarımızı pozitif etkileyecek gelişmeler olacak. Bu çalışmalarımız sonucunda 2017'yi de, tıpkı 2016 yılında olduğu gibi çift haneli büyüme rakamı ile tamamlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"İhracatımızı 2016'da yüzde 92 gibi rekor artışla 150 milyon liraya çıkardık"

Nezih Barut, ihracatlarını 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 92 gibi rekor bir artışla 150 milyon liraya çıkardıklarını belirterek, Türkiye dışında Kazakistan, Cezayir, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Portekiz ve Irak olmak üzere 8 ülkede operasyonlarının bulunduğunu bildirdi.

Kanada'dan İngiltere ve Almanya gibi AB ülkelerine, Kuzey Afrika'dan Asya'ya 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Barut, şunları kaydetti:

"Esenyurt'taki üretim kompleksimizde normal takvimimizde başlangıç tarihi 2017 olarak görülen steril enjektabl ürünler üretim tesisimiz için 2016'da harekete geçtik. Cezayir'deki 184 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz üretim tesisimizde 2017'de üretime başlayacağız. Bu üretim tesisi ile birlikte 2020 yılında Cezayir'in ilk 10 ilaç firması arasında yer almayı hedefliyoruz. Ayrıca, mevcut kimyasal ilaç üretim fabrikamızın kapasitesini artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. 2000 yılından bu yana tamamlanmış ve yürütülmekte olan yatırımlarımızın toplamı 2 milyar 250 milyon liraya tekabül etti."

"2017'de 400 yeni istihdamla 3 bin 500 kişiye ulaşmış olacağız"

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Barut, Türkiye'de geçen yıl istenmeyen olayların olduğunu ifade ederek, darbe girişiminden sonra her şeye rağmen istihdama ve yatırıma devam edeceklerini açıkladıklarını söyledi.

Türk ekonomisine her zaman güvendiklerini, yaşanan acı olayların çalışma azimlerini kamçıladığını belirten Barut, şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016'dan bu yana 40 milyon liralık yatırım yaptık. 725 kişilik istihdam sağladık. Yatırımlarımızı öne çektik. 1 Ocak'tan bugüne 250 kişiye istihdam sağladık. 2017'de bu sayıyı 400'e tamamlayarak toplamda 3 bin 500 kişiye ulaşmış olacağız. Ülkemiz için yatırımlara, istihdama devam edeceğiz. 2017'de daha güçlü bir Türkiye için yatırımlarımıza 150 milyon lira ayırdık."

"Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olacak"

Nezih Barut, Kazakistan'daki fabrikalarının yılda 24 milyon kutu üretim kapasitesiyle faaliyetlerine başladığını, 2015 yılında temellerini attıkları ve 368 milyon lira yatırım bedeli olan biyoteknoloji üretim tesisleri AbdiBio'nun üretime geçmesi için son hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

AbdiBio'da klasik kimyasal ilaçlarla tam olarak tedavi edilemeyen, sıklıkla ağır yan etkileri gözlenen kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçları üreteceklerini belirten Barut, şunları kaydetti:

"Özellikle Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olacak AbdiBio yatırımı kapsamında dünyanın değişik ülkelerinde çalışan yetişmiş Türk insan kaynağını ülkemize çekmek için girişimlerimiz var. Biyoteknoloji, Türkiye için yeni bir sektör. Bu sektörde en önemli eksiklik, yetişmiş insan gücü. Biz, dünya ilaç endüstrisinde önemli yerlere gelmiş Türk insan kaynağı için bir çekim merkezi olmayı hedefliyoruz."

Barut, faaliyette bulundukları 9 ülkedeki 3 bin 100 çalışanın yüzde 36'sını kadınların oluşturduğunu, üst yönetim kadrosundaki kadın çalışan oranlarının yüzde 30 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.