'ABD ve İngiltere'nin elektronik cihaz yasağı siyasi değil, ticaridir'

İSTANBUL - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, ABD ve İngiltere'nin, cep telefonu dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklamasına ilişkin, "Batılı hava yolları maalesef bu hava yollarının (Etihad, Emirates, Qatar Havayolları ve THY) çok yükselmesinden dolayı bunları engellemeye çalışıyor. Aslında bu bir engelleme politikasıdır. Siyasi değildir, bu ticari bir olaydır." dedi.

Sani Şener, Avrupa'da söz konusu hava yolu şirketlerinin büyümesine karşı bir ticari savaş bulunduğunu söyledi.

Dünya Havalimanları Birliği'nin bin 857 havalimanını temsil ettiğini, her hava yolu şirketinin yanında yer aldıklarını ve havalimanlarında her hava yolu şirketinin uçmasını istediklerini kaydeden Şener, "Ama Batılı hava yolları maalesef bu hava yollarının çok yükselmesinden dolayı bunları engellemeye çalışıyor. Aslında bu bir engelleme politikasıdır. Siyasi değildir, bu ticari bir olaydır." şeklinde konuştu.

Şener, Dünya Havalimanları Birliği'nde "Yöneticilerinize gidin söyleyin, yani Airbus, Boeing satarken iyi, onlara kendi yabancı pilotlarınızı, hosteslerinizi yollarken iyi, yedek parça satarken, eğitim verirken iyi ama buraya uçmaya kalktı mı 'yok, buraya uçma.' Bu olacak bir iş değil" dediğini anlattı.

Bu konunun düzeleceğine inandığını ifade eden Şener, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim sektörümüzde, havacılık sektöründe zorlama olmaz, zorlamayla hiçbir şey olmaz. Yani ticareti zorlamayla artıramazsınız. Onun için düzeleceğine inanıyorum. Düzelme yolu da dediğim gibi, madem öyle diyorlar, madem bir istihbarat var, hemen (EDS cihazı) koyarız. Çünkü yolcu güvenliği bizim için çok önemli. Hemen koyarız yukarıya, biter gider. Tabii bunun bir maliyeti olur."

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, söz konusu kararın transit uçuşları etkileyeceğini ancak bu etkinin çok büyük olacağına inanmadığını söyledi.

"(TAV'ın) gelirlerimizi de olumsuz etkileyebilir"

Sani Şener, kararın TAV'ın gelirlerine etkisine ilişkin soru üzerine de, şunları kaydetti:

"Bizim gelirlerimizi de olumsuz etkileyebilir. Ama öyle çok fazla bir şey olmaz. Biz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bu konuda tabii ki her türlü desteği veriyoruz. Zaten 9 Nisan'da Dünya Havalimanları Birliği Yönetim Kurulu var. Konuyu oraya da taşıyacağım. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü zaten Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne taşıdı."