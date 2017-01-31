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ABD'li ekonomistler Fed'den faiz artışı beklemiyor

Amerikalı ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısında faiz artırmayacağını öngörüyor.

ABD'li ekonomistler Fed'den faiz artışı beklemiyor

Amerikalı ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısında faiz artırmayacağını öngörüyor.

31 Ocak 2017 Salı 11:35
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ABD'li ekonomistler Fed'den faiz artışı beklemiyor

Amerikalı ekonomistlerABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısında faiz artırmayacağını öngörüyor.

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet ve High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak toplantısına ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı. 

Ryan Sweet, 2016'nın son toplantısında faiz artıran Fed yetkililerinin bu toplantıda beklemede kalacaklarını ifade ederek, "FOMC toplantısı olaysız geçecek. Fed'in, faiz oranı ya da bilançosuna yönelik politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyorum." dedi.

"Piyasaların yönünü etkileyecek bir karar beklemiyorum"

High Frequency Economics Başekonomisti Jim O'Sullivan da FOMC'den piyasaların yönünü etkileyecek bir karar ya da ipucu beklemediğini söyledi.

Bu arada, CME Group'un Fed fon vadelilerine dayandırdığı verilere göre, piyasalar Fed'in yılın ilk toplantısında faiz artırmasına sadece yüzde 4 ihtimal veriyor. Piyasalar, Fed'in faiz oranını sabit tutmasına yüzde 96 olasılık veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDEkonomiFedAbd Merkez BankasıFaiz
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