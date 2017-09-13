Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109093
ALTIN
147.125
DOLAR
3.4458
STERLİN
4.5654
EURO
4.1131
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'na başvuruları devam ediyor
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür...
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün önünde'
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün...

ABD'li demiryolu şirketinden Eskişehir'e yatırım planı

Greenbrier Üst Yöneticisi Furman, "ABD ile Türkiye arasında geçmişe dayalı, geleceğe dönük çok güçlü bağlar var. En yakında zamanda burada bulunmak istiyoruz" dedi.

ABD'li demiryolu şirketinden Eskişehir'e yatırım planı

Greenbrier Üst Yöneticisi Furman, "ABD ile Türkiye arasında geçmişe dayalı, geleceğe dönük çok güçlü bağlar var. En yakında zamanda burada bulunmak istiyoruz" dedi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:33
0 Okunma
ABD'li demiryolu şirketinden Eskişehir'e yatırım planı

ESKİŞEHİR

ABD'nin dünyada tanınan lojistik firması Greenbrier'in Üst Yöneticisi (CEO) Bill Furman, Anadolu Üniversitesini (AÜ) ziyaret etti.

Furman'ı AÜ Senato Salonu'nda ağırlayan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Mete Koçkar, üniversitenin Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi'ni (URAYSİM) tanıttı, iş olanakları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gündoğan, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'in AÜ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Raylı Sistem Kümelenmesi ile çok önemli bir merkez konumunda olduğunu kaydetti. Raylı sistemler konusunda Eskişehir'in olanaklarına değinen Gündoğan, şöyle konuştu:

"Greenbrier'den gelen yöneticilere de üniversitemizin uluslararası uçuşlara açık bir havaalanına sahip bulunduğunu, insan kaynakları açısından raylı sistemler alanında çok avantajlı olduğunu anlattık. Doktora için yurt dışına gönderdiğimiz öğretim elemanlarımız bulunuyor. Ayrıca ara insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Güney Kore Raylı Sistemler Araştırma Enstitüsü ile iş birliğimiz mevcut. Bu sayede ara eleman ihtiyacımızı da gidereceğiz. Greenbrier'in Eskişehir ve ülkemize yatırım yapması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Greenbrier CEO'su Bill Furman ise AÜ ve URAYSİM projesinden çok etkilendiklerini belirterek, "ABD ile Türkiye arasında geçmişe dayalı, geleceğe dönük çok güçlü bağlar var. En yakın zamanda burada bulunmak istiyoruz. Greenbrier firması, test ve araştırma merkezi ile gerek iş birliği yapmaktan gerekse teknik destek konusunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

URAYSİM Proje Yöneticisi ve AÜ Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Koçkar da Alpu ilçesi yakınlarında 700 bin metrekare alana kurulacak test ve araştırma merkezinde hızlı tren setleri için 50 kilometrelik, konvansiyonel trenler için 15 kilometrelik, kent içi ulaşım araçları için ise 10 kilometrelik test ve sürüş hatlarının inşa edileceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDemiryoluşirketEskişehirYatırımönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Iğdır'ın yöresel lezzetleri Avrupa pazarında
Iğdır'ın yöresel lezzetleri Avrupa pazarında
Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalya'da toplandı
Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalya'da toplandı
Vergi borçlu listesindeki ilk 100'ün borcu 31,3 milyar lira
Vergi borçlu listesindeki ilk 100'ün borcu 31,3 milyar lira
Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü
Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü
“KOBİ’lere özel politikalar ekonomik büyümeyi hızlandırıyor"
“KOBİ’lere özel politikalar ekonomik büyümeyi hızlandırıyor"
Katar'dan Adana'ya doğrudan sefer
Katar'dan Adana'ya doğrudan sefer
"İstanbul’u Uluslararası Finans Merkezi yapmak istiyoruz"
"İstanbul’u Uluslararası Finans Merkezi yapmak istiyoruz"
Milli Piyade Tüfeği sayısı artıyor
Milli Piyade Tüfeği sayısı artıyor
Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor
Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ