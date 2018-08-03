"ABD ile gayet yapıcı olumlu bir süreç var"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde iplerin hiçbir zaman kopmayacağını belirterek, "Bugün gayet yapıcı, olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, yapıcı bir iletişimin devam etmesi yönünde güçlü irade masaya konulmuş. Bu çerçevede bunu korumaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, NTV'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına değinen Albayrak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin sürecin duygusallıktan ari, rasyonel bir akılla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Albayrak, "Devlet olmak ve devlet aklını temsil etmek böyle olur. İki ülke ilişkilerinin tarihi geçmişi var. Güçlü tarihi bağlarını, NATO ittifakı ve stratejik müttefiklikle birleştiren iki ülkenin ilişkilerini bu çerçevede değerlendirip yönetmek gerekir. Türkiye olarak biz hep bu akılla süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Son dönemdeki gelişmeler, farklı siyasi söylemler ne şekilde olursa olsun, devlet ağırlığını hiçbir zaman elden bırakmamak lazım." diye konuştu.

Son dönemdeki gelişmelerin bu hassas teraziyle çözüm ve ortak akıl çerçevesinde yönetilmesi gerektiğine işaret eden Albayrak, iki ülke dışişleri bakanları arasında sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede de bu anlamdaki iradenin güçlü şekilde masaya konulduğunu vurguladı.

Albayrak, iki ülke arasında problemler olabileceğine ancak hep diplomasinin üstün gelmesiyle ilişkilerin devam edeceğine dikkati çekerek, benzer özellik gösteren Türkiye-AB ilişkilerinde de her zaman diplomatik aklın kazandığını hatırlattı. Albayrak, ABD ilişkilerinde de aynı durumun geçerli olduğunun altını çizerek, "Bugün aramızdaki ilişki gergin olabilir, yarın düzelebilir. Hep bu usulü gözeterek, bunu unutmadan yürütmek lazım. Son dönemki dalgalanmaların akabinde biz hep bunu üstün tutmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

"Güçlü irade masada ortaya konulmuş"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesine ilişkin bilgi aldığını aktaran Albayrak, "İki ülkenin geçmiş hukukuna yakışır düzeyde güçlü irade masada ortaya konulmuş. Bu, önemli bir adım. İki ülke dışişleri bakanı da yetkili şekilde toplantıda çözüm yönünde irade koymanın neticesini almış, bu da önemli. İki ülke arasındaki potansiyel ve mevcut krizlerle alakalı nasıl bir yol haritası belirleneceği noktasında pozitif irade ortaya konularak bu görüşme gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu çerçeveden bakınca, günlük söylemlere dayalı provokatif, manipülatif bilgilerle değil, devlet aklı, vakarı ve ciddiyetiyle refleks ortaya koymak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, iki ülke ilişkilerinde araya bazı kanallar ve söylemler girdiği zaman farklı yorumların yapılabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devletler hep bu ciddiyette olduğu zaman, ipler hiçbir zaman kopmaz. ABD ve Kuzey Kore görüştü. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve hepten yakınlaşmak noktasında değil, bu iletişimin doğru şekilde yürütülmesi önemli. Aynı evin içindeki iki kardeş bile aynı konuda anlaşamayabiliyor, 40 yıllık karı koca, eşler bile her konuda anlaşamıyorlar, bazen tartışıyorlar, sonra barışıyorlar. Böyle bakmak lazım. Biz hep böyle bakıyoruz, stratejik müttefiklik hukuku da bu şekilde. Devletin bu yapıcı üslubuna karşın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yumuşak başlı koyun hikayesi gibi olmadığı yüzlerce yıllık tarihimizden bilinir. Biz hep yapıcı olacağız ama her koşula da hazır olmak zorundayız. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı, olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, yapıcı bir iletişimin devam etmesi yönünde güçlü irade masaya konulmuş. Bu çerçevede bunu korumaya devam edeceğiz."

Spekülasyonlarla ilgili uyarıda bulunan Albayrak, konunun ciddiyetle ve devlet aklıyla yönetilmesi gerektiğini söyledi. Albayrak, gelişmeler üzerinden piyasaya dedikodu mahiyetinde söylemlerin yansıtıldığına dikkati çekerek, "Medya ve piyasa camiasında manipülasyon ve spekülasyon özelinde, ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı. Bunlara itibar edilmemesi lazım." dedi.