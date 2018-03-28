Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115407
ALTIN
171.917
DOLAR
4.0035
STERLİN
5.6557
EURO
4.9568
Tabelalara standart geldi
Tabelalara standart geldi
İmamlara işaret dili eğitimi
İmamlara işaret dili eğitimi
Uzmanlardan GetContact uyarısı
Uzmanlardan GetContact uyarısı
UEFA kuralları değiştirdi
UEFA kuralları değiştirdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyümesi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a revize edildi.

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyümesi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a revize edildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:37
0 Okunma
ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüyerek beklenenden daha iyi performans sergiledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2017’nin ekim-aralık dönemine ait nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 2,5’ten yüzde 2,9’a revize etti. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Beklentiyi geride bırakan büyümede, kişisel tüketim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon belirleyici rol oynadı. Harcamalardaki artış yüzde 3,8'den yüzde 4’e revize edilerek 2014’ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğine ait enflasyon verilerinde ise revizyona gidilmedi. 4. çeyrek PCE fiyat endeksi yüzde 1,9 ve GSYH fiyat endeksi yüzde 2,3’de sabit bırakıldı.

Ülke ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında yüzde 2,3 büyüme kaydetti.

Analistler, 2017’de bir önceki yıla kıyasla 0,8 puan hızlanan büyümenin, bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimleriyle birlikte yüzde 3’e yaklaşacağına işaret ediyor.

Piyasalar verileri fiyatlıyor 

Bu arada, beklentiyi aşan büyüme verisi, doları desteklerken, altın fiyatlarını ve tahvil faizlerini aşağı çekti.

Avro/dolar, veriler öncesinde 1,2392’den işlem görürken, 1,2380-1,2385 bandına geriledi. Dolar/TL, 3,9938’den 4,0032’ye yükseldi.

Altının ons fiyatı verilerin ardından 1,334 dolardan 1,333 dolara indi. Brent petrol 69,09 dolardan 69,11 dolara çıktı. 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 2,79’dan yüzde 2,77’ye geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ekonomisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabelalara standart geldi
Tabelalara standart geldi
Gıda sanayisinin parlayan yıldızı Karaman
Gıda sanayisinin parlayan yıldızı Karaman
Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi
Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi
'Türkiye'nin otomobili'nin tasarımı da yerli ve milli olacak
'Türkiye'nin otomobili'nin tasarımı da yerli ve milli olacak
Çaykur'da mevsimlik işçiler 180 gün çalışacak
Çaykur'da mevsimlik işçiler 180 gün çalışacak
'Avrasya Tüneli'nde araç geçiş garantisini yıl sonunda yakalarız'
'Avrasya Tüneli'nde araç geçiş garantisini yıl sonunda yakalarız'
İcralık otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası
İcralık otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası
Benzine zam
Benzine zam
Şimşek'ten dövizle borçlanma açıklaması
Şimşek'ten dövizle borçlanma açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ