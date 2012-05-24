AB: Yunanistan'ın kalmasını istiyoruz

AB devlet ve hükümet başkanları Yunanistan'a ''Taahhütlerini yerine getirirsen Avro Bölgesi'nde kalırsın'' mesajı verdi.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB'nin kriz gündemli 18'inci zirvesinin ardından yaptığı açıklamada ''Yunanistan'ın taahhütlerini yerine getirerek Avro Bölgesi'nde kalmasını istiyoruz'' dedi.

Yunan vatandaşlarının kayda değer çabalarının tamamıyla farkında olduklarını belirten Rompuy, Avro Bölgesi'nin, 2010 yılından itibaren IMF'yle birlikte Yunanistan'a yaklaşık 150 milyar avro destekle önemli bir dayanışma gösterdiğini kaydetti.

Rompuy, ''AB yapısal fonları ve enstrümanlarını Yunanistan'ı yeniden büyüme ve istihdam yoluna döndürmek için seferber edeceğiz. Avro Bölgesi'nde daha müreffeh bir geleceğin en iyi garantisi, borç sürdürülebilirliğini geri getirecek, özel sektör yatırımlarını teşvik edecek ve kurumları güçlendirecek hayati reformları sürdürmektir. Seçimlerden sonra kurulacak yeni Yunan hükümetinden bu tercihi yapmasını bekliyoruz'' dedi.

Dün gece 6 saat süren gayri resmi zirvede Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın borç krizini sona erdirmek için gündeme getirdiği Avro Bölgesi'nde ortak tahvil (Eurobond) çıkarılması teklifi Almanya'dan destek görmedi.

Hollande, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Eurobond önerisini savunurken yalnız kalmadığını belirterek yaşanan tartışmayı ''Bazı ülkeler bütünüyle karşı çıktı, bazıları bunu gelecekte düşünebileceklerini belirtti, bazıları ise bu konuda çok daha hızlı olmaktan yanaydı'' şeklinde özetledi.

Hollande, ''Almanya için (Eurobond) sadece nihai amaç olabilir, biz ise bunun başlangıç noktası olması gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ''Eurobond konusunda farklı görüşlerimiz oldu. Ben, (Eurobond çıkarılmadan önce) Avro Bölgesi'nde çok daha güçlü ekonomik koordinasyona gerek duyduğumuz şeklindeki Alman pozisyonunu anlatım'' ifadesini kullandı.

Öte yandan liderler, Avrupa Yastırım Bankası'nın sermaye tavanını artırılması ve AB fonlarının büyüme ve istihdamı daha fazla destekleyecek şekilde kullanılması yönünde mutabakat sağladılar.

AB liderleri Yunanistan'daki seçimleri bekleyerek ve tartışmaları olgunlaştırarak somut kararları 28-29 Haziran'daki zirvede alacaklar.





