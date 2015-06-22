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AB Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatıyor

Avrupa Birliği, Ukrayna'daki krizle ilgili Moskova yönetimine baskıyı sürdürmek amacıyla Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları Ocak ayına kadar uzattı

AB Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatıyor

Avrupa Birliği, Ukrayna'daki krizle ilgili Moskova yönetimine baskıyı sürdürmek amacıyla Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları Ocak ayına kadar uzattı

22 Haziran 2015 Pazartesi 13:53
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AB Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatıyor

LÜKSEMBURG - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki krizle ilgili Moskova yönetimine baskıyı sürdürmek amacıyla Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları Ocak ayına kadar uzattı.

AB Dışişleri Bakanları'nın Lüksemburg'daki toplantısında, Rusya'nın "Ukrayna'nın doğusunda istikrarı bozucu rolüne" cevaben bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımların uzatılması kararlaştırıldı.

AB'den yapılan açıklamada, yaptırımların, "bazı finansal piyasalara erişime yönelik sınırlamalar, belli başlı teknolojiler ve Rusya ile AB arasında enerji ve savunma sektörlerindeki karşılıklı alışveriş yasağını" içerdiği belirtildi.

AB'nin Rusya'ya yönelik geçen yıl Temmuz ayında hayata geçirdiği ekonomik yaptırımlar, Eylül ayında güçlendirilmişti. Yaptırımların süresi, Temmuz ayında dolacaktı.

"Yaptırımları nedensiz ve illegal görüyoruz"

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatmasına ilişkin, "mütekabiliyet ilkesine" göre hareket edeceklerini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, "Bu yaptırımları nedensiz ve illegal görüyoruz. Hiçbir zaman yaptırımları başlatan taraf olmadık. Yaptırımlar konusunda mütekabiliyet ilkesine göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, yaptırımların her iki taraf için kayıplara yol açtığını belirtti.

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov ise bu kararın Moskova ve Brüksel arasındaki mevcut siyasi durumun korunduğu anlamına geldiğini ifade etti.

AB, Moskova yönetiminin Ukrayna tutumu nedeniyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımları Ocak 2016'ya kadar uzatma kararı almıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 12:18
Anahtar Kelimeler:
Rusyaönce Vatan
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