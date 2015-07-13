AB ile Yunanistan anlaşması piyasaları hareketlendirdi

İSTANBUL

Avro Bölgesi liderlerinin 16 saat süren Yunanistan zirvesinde, Atina'ya üçüncü kurtarma paketi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmanın sağlandığına ilişkin haberin ardından avro/dolar paritesi 1,12 sınırına kadar yükselirken, yurt içinde ise Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi 83.000 puanın üzerine çıktı, döviz sepeti 2,8059 ile son bir ayın en düşüğüne geriledi.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi 82.529,57 puana kadar geriledikten sonra gelen Yunanistan ile ilgili anlaşmanın sağlandığı haberi ile yükselişe geçerek 83.374,19 puana kadar çıktı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,70 yükselişle 83.360 puan seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL Yunanistan haberinin ardından 2,6514'e kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 2,6540'dan alıcı buluyor. Avro/TL ise pariteye bağlı olarak 2,9715'e çıktıktan sonra 2,96 seviyelerine geriledi. Döviz sepeti de 2,8059'a kadar gerileyerek 2 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra şu dakikalarda 2,8070 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Yunanistan belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından yurt içinde bugün başlayacak koalisyon görüşmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.