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AB'deki kriz Türk tereyağına ilgiyi artırdı

Türkiye'nin tereyağı ihracatı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 344 arttı. İhracatta ilk sırayı Rusya alırken, bu ülkeyi Irak ve Katar izledi.

AB'deki kriz Türk tereyağına ilgiyi artırdı

Türkiye'nin tereyağı ihracatı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 344 arttı. İhracatta ilk sırayı Rusya alırken, bu ülkeyi Irak ve Katar izledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:17
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AB'deki kriz Türk tereyağına ilgiyi artırdı

Türkiye'nin tereyağı ihracatı, bu yılın 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 344 artarak 5 milyon 407 bin dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinin ülke geneli ihracat verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye geçen yıl ocak-ekim döneminde 1 milyon 217 bin dolarlık tereyağı ihracatı yaptı.

Avrupa'da yaşanan tereyağı krizi ve bölgesel sorunların aşılmasıyla artan tereyağı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 344 artarak 5 milyon 407 bin dolara çıktı.

Tereyağı ihracatında ilk sırayı yüzde 36'lık payla Rusya aldı. Rusya'ya geçen yıl ocak-ekim döneminde yaklaşık 20 bin dolarlık tereyağı ihracatı yapılmışken bu yılın aynı döneminde söz konusu rakam 1 milyon 968 bin dolara yükseldi. Rusya'yı 1 milyon 39 bin dolarla Irak ve 529 bin dolarla Katar izledi.

"Katar yeni ve kalıcı olacağımız bir pazar"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, yaptığı açıklamada, Türk ihracatçısının yeni pazar arayışlarının meyve verdiğini söyledi.

Tereyağı fiyatlarında dünya genelinde artış olduğunu ifade eden Sakkaoğlu, "Ağustos ayında Avrupa'da yaşanan tereyağı krizi sonrası Türk tereyağına talep arttı. Daha önce AB ülkelerinden tereyağı alan ülkeler buradaki sıkıntıdan dolayı bizim tereyağımıza yöneldi." dedi.

Katar'a bazı Arap ülkelerinin ambargo uygulaması sonrasında da Türkiye'den giden en önemli gıda maddelerinin süt ve süt ürünleri olduğuna işaret eden Sakkaoğlu, ihracatçı için Katar'ın yeni bir pazar olduğunu ve bu pazarda Türk ürünlerinin kalitesi ve fiyat politikasıyla kalıcı olacağını düşündüğü belirtti.

Rusya ile yaşanan sıkıntılar dolasıyla geçen yıl bu ülkeye yapılan tereyağı ihracatının çok düşük olduğunu söyleyen Sakkaoğlu, iyi yönetilen diplomasi sonrası her konuda olduğu gibi süt ve süt ürünleri ihracatında da Rusya'ya artışın gözle görülür derecede olduğunu kaydetti.

İhracatçının gözü Çin'de

Çin'in süt ve süt ürünlerinde dünyanın en önemli ithalatçısı konumunda bulunduğuna dikkati çeken Sakkaoğlu, Türkiye'den Çin'e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları Konusunda Protokolün Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu kararının 8 Nisan 2016'da Resmi Gazete'de yayımlandığını dile getirdi.

Çin'de süt tozunda zehirli bir madde olarak değerlendirilen melamine rastlanıldığını belirten Sakkaoğlu, "Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatında tek engel Çin hükümetinin sağlık sertifikaları vermesi. Bunun aşılması durumunda dünyanın en kalabalık ülkesine girmiş olacağız. Bu da ihracatımızın doğrudan artmasına sebep olacaktır." dedi.

AA

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