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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artmasını öngörüyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artmasını öngörüyor.

07 Ekim 2016 Cuma 14:41
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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

 AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Ankete katılan ekonomistlerin 10'u arındırılmamış, 8'i takvim etkisinden arındırılmış ve 3'ü mevsim ve taksim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentisini bildirdi.

Buna göre ekonomistlerin ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 3,6, medyanı ise yüzde 3,3 oldu. Ekonomistlerin söz konusu ay için arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 9 ila eksi 1,8 aralığında yer aldı.

Öte yandan, ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,4 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,1 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda 2015'in aynı ayına göre yüzde 8,4 azalmıştı. Temmuz ayında, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9'luk, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde ise bir önceki aya kıyasla yüzde 7'lik azalış kaydedilmişti.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 14:42
Anahtar Kelimeler:
AA FinansTüikSanayi üretim EndeksiEkonomistAnket
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