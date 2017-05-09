Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95040
ALTIN
141.308
DOLAR
3.5982
STERLIN
4.6511
EURO
3.9185
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç...
Bordan üretilen yapıştırıcı ameliyatlarda kullanılabilecek
Bordan üretilen yapıştırıcı ameliyatlarda kullanılabilecek
Avrupa olmazsa olmazımız
Avrupa olmazsa olmazımız
UNESCO ile İvriz'e turist ilgisinin artması bekleniyor
UNESCO ile İvriz'e turist ilgisinin...

9 milyonu aşkın emekli promosyonunu aldı

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında yaklaşık 9 milyon 620 bin emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulundu.

9 milyonu aşkın emekli promosyonunu aldı

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında yaklaşık 9 milyon 620 bin emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulundu.

09 Mayıs 2017 Salı 11:27
32 Okunma
9 milyonu aşkın emekli promosyonunu aldı

ANKARA

Yaklaşık 11,5 milyon emekliye, aylıkları karşılığında banka promosyonu verilebilmesini sağlayan protokolün SGK ile 18 banka arasında imzalanmasının ardından, milyonlarca emekli bankaların kapısını çaldı.

SGK ile Ziraat Bankası arasında 1 Şubat'ta imzalanan ilk protokolden bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 620 bin 928 emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulundu.

Aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 9 milyon 296 bin 886'sına, toplam 3 milyar 525 milyon 706 bin 135 lira ödendi.

Ödemelerde 4 milyon 37 bin 762 emekliye toplam 1 milyar 535 milyon 33 bin 238 lirayla Ziraat Bankası ilk sırada geldi. Bu bankayı, 1 milyon 554 bin 521 emekliye 571 milyon 41 bin 644 lira ödeyen Halk Bankası, 861 bin 784 kişiye 330 milyon 692 bin 100 lira ödeyen Vakıflar Bankası ve 680 bin 509 emekliye 252 milyon 181 bin 875 lira ödeyen PTT takip etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emekli Promosyonu9 MilyonSGKBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuveyt'in yeni havalimanına Türk imzası
Kuveyt'in yeni havalimanına Türk imzası
Kuşadası Ege Port 550 bin turisti hedefliyor
Kuşadası Ege Port 550 bin turisti hedefliyor
Rüzgar enerjisiyle yıllık 13 milyar dolar tasarruf mümkün
Rüzgar enerjisiyle yıllık 13 milyar dolar tasarruf mümkün
Sabiha Gökçen Havalimanı, nisanda 2,5 milyonun üzerinde yolcu ağırladı
Sabiha Gökçen Havalimanı, nisanda 2,5 milyonun üzerinde yolcu ağırladı
Türk bankalarının eurobond ihraçlarına büyük talep
Türk bankalarının eurobond ihraçlarına büyük talep
El konulan ithal araçların iade süreci başladı
El konulan ithal araçların iade süreci başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ