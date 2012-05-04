SAMSUN - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Nail Sanlı, ''Meslek mensuplarımızı yıllardır sıkıntı içine sokan çok başlı yapı ortadan kalkmakta, bağımsız denetim alanında tek başlı bir yapıya geçiş sağlanmaktadır'' dedi.



Sanlı, ''Yeni Muhasebe ve Denetim Sürecinde TÜRMOB'un Rolü'' gündemli 7. Türkiye Muhasebe Forumu'nun açılışına katıldı.



Sanlı, burada yaptığı konuşmada, 7. Türkiye Muhasebe Forumu'nu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlamış olan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Samsun'da yapmanın mutluluğu ve sevinci içerisinde olduklarını söyledi.



Muhasebe forumlarının düzenlemesindeki amaçlarının, muhasebeci ve mali müşavirlerin genel kurullarda tartışma fırsatı bulamadığı mesleki konularda bilgi paylaşımlarını artırarak, üyelere mesleki alanlarda yeni ufuklar açmak olduğunu ifade eden Sanlı, mesleki alandaki sorunlarını dile getirdi.



Nail Sanlı, geçen kasım ayında yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi TÜRMOB olarak olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



''660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, mesleğimiz açısından önemli düzenlemeleri getiren bir gelişme olmuştur. Bu kararname, muhasebe ve denetim standartları ile kamu gözetiminde olmak üzere üç temel konu üzerinde düzenleme getiren ve bu alanda tek yetkili otorite kurulmasını amaçlayan özellik taşımakta. Bu açıdan bakıldığında bağımsız denetim alanındaki parçanın, çok başlı ya da bölüntülenmiş olarak ifade ettiğimiz yapının sona ermesi nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Meslek mensuplarımızı yıllardır sıkıntı içine sokan çok başlı yapı ortadan kalkmakta, bağımsız denetim alanında tek başlı bir yapıya geçiş sağlanmaktadır.''



Forumun açılışına DSP Genel Başkanı Masum Türker ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen TÜRMOB üyeleri ve davetliler katıldı.

