Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

7. Türkiye Muhasebe Forumu

TÜRMOB Başkanı Sanlı: ''Meslek mensuplarımızı yıllardır sıkıntı içine sokan çok başlı yapı ortadan kalkmakta, bağımsız denetim alanında tek başlı bir yapıya geçiş sağlanmaktadır''

7. Türkiye Muhasebe Forumu

TÜRMOB Başkanı Sanlı: ''Meslek mensuplarımızı yıllardır sıkıntı içine sokan çok başlı yapı ortadan kalkmakta, bağımsız denetim alanında tek başlı bir yapıya geçiş sağlanmaktadır''

04 Mayıs 2012 Cuma 19:16
800 Okunma
7. Türkiye Muhasebe Forumu

SAMSUN  - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Nail Sanlı, ''Meslek mensuplarımızı yıllardır sıkıntı içine sokan çok başlı yapı ortadan kalkmakta, bağımsız denetim alanında tek başlı bir yapıya geçiş sağlanmaktadır'' dedi.

Sanlı, ''Yeni Muhasebe ve Denetim Sürecinde TÜRMOB'un Rolü'' gündemli 7. Türkiye Muhasebe Forumu'nun açılışına katıldı.

Sanlı, burada yaptığı konuşmada, 7. Türkiye Muhasebe Forumu'nu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlamış olan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Samsun'da yapmanın mutluluğu ve sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Muhasebe forumlarının düzenlemesindeki amaçlarının, muhasebeci ve mali müşavirlerin genel kurullarda tartışma fırsatı bulamadığı mesleki konularda bilgi paylaşımlarını artırarak, üyelere mesleki alanlarda yeni ufuklar açmak olduğunu ifade eden Sanlı, mesleki alandaki sorunlarını dile getirdi.

Nail Sanlı, geçen kasım ayında yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi TÜRMOB olarak olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

''660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, mesleğimiz açısından önemli düzenlemeleri getiren bir gelişme olmuştur. Bu kararname, muhasebe ve denetim standartları ile kamu gözetiminde olmak üzere üç temel konu üzerinde düzenleme getiren ve bu alanda tek yetkili otorite kurulmasını amaçlayan özellik taşımakta. Bu açıdan bakıldığında bağımsız denetim alanındaki parçanın, çok başlı ya da bölüntülenmiş olarak ifade ettiğimiz yapının sona ermesi nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Meslek mensuplarımızı yıllardır sıkıntı içine sokan çok başlı yapı ortadan kalkmakta, bağımsız denetim alanında tek başlı bir yapıya geçiş sağlanmaktadır.''

Forumun açılışına DSP Genel Başkanı Masum Türker ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen TÜRMOB üyeleri ve davetliler katıldı.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:17
Anahtar Kelimeler:
7. Türkiye Muhasebe Forumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ