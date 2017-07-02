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66 bin 500 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca son 5 yılda ömrünü tamamlayarak, hurdaya ayrılan yaklaşık 66 bin 500 aracın geri kazanımı sağlandı.

66 bin 500 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca son 5 yılda ömrünü tamamlayarak, hurdaya ayrılan yaklaşık 66 bin 500 aracın geri kazanımı sağlandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:51
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66 bin 500 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

ANKARA

AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2012'de çevrimiçi veri paylaşımını sağlayan "Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi" kurularak, lisanslı tesislere teslim edilmeyen ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması engellendi.

Ayrıca aynı sistemle, hurda araçlardan alınarak, yeniden kullanıma sunulacak parçaların satış öncesi barkodlanması sağlanarak, "change" olarak da bilinen, bazı yasal olmayan yöntemlerin önlenmesine de yardımcı olunuyor.

Söz konusu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri veya bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanlarınca, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanılıyor. Bu sayede sistemle ÖTA'ların geri kazanımı da takip edilebiliyor.

Türkiye'de 235 ÖTA teslim noktası bulunuyor
Söz konusu araçların geri kazanımı için Türkiye genelinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almış 235 teslim noktası, Bakanlıktan lisanslı 99 geçici depolama tesisi ve 10 ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi hizmet veriyor.

Bakanlık tarafından, 2012'de 8 bin 58, 2013'de 10 bin 619, 2014'te 11 bin 962, 2015'te 14 bin 736, 2016'da 15 bin 541 ve 2017'nin ilk 6 ayında 5 bin 660 araç olmak üzere bugüne kadar, "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılan 66 bin 576 araç, lisanslı tesislerde geri kazandırıldı.

Ömrünü tamamlamış bu araçlardan çıkan ve kullanılamayacak durumda olan metal, çeşitli plastikler gibi ekonomik değeri yüksek atıkların geri kazanımıyla ülke ekonomisine de büyük oranda katkı sağlandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AraçHurdaEkonomiönce Vatan
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