Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor

'633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yaptı'

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar lira borç yapılandırılmıştır." dedi.

'633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yaptı'

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar lira borç yapılandırılmıştır." dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:33
0 Okunma
'633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yaptı'

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23,7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu bulunanlara ödeme kolaylığı getirildiğini anımsattı.

Yapılandırma başvurularının, 2 Haziran itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde hem de posta yoluyla alınmaya başlandığını aktaran Selçuk, şunları belirtti:

"Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar lira borç yapılandırılmıştır. Yine bu dönemde 158 bin 700 4/B (BAĞKUR) sigortalımız 4,1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur."

Selçuk, vatandaşların yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 81 ildeki il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edeceğini aktardı.

"Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek"

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. BAĞKUR sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek."

Sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecekler

Bakan Selçuk, BAĞKUR'lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini ifade etti.

Genel sağlık sigortalılarına da yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık tarihine kadar ödeme imkanı verildiğini vurgulayan Selçuk, genel sağlık sigortalılarının bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğine dikkati çekti.

Son müracaat tarihi 31 Temmuz

Yapılandırmada son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu anımsatan Selçuk, ilk taksit ve peşin ödeme süresinin 31 Ağustos olduğunu, ödemelerin 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabileceğini belirtti.

Selçuk, vatandaşların 31 Temmuz'a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek bu imkanı, özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendireceklerine inandığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuZehra Zümrüt Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi dairelerinde hafta sonu "yapılandırma" mesaisi
Vergi dairelerinde hafta sonu "yapılandırma" mesaisi
TÜSİAD'tan bakanlara ziyaret
TÜSİAD'tan bakanlara ziyaret
Koç, CBI'da Türkiye'yi temsil edecek
Koç, CBI'da Türkiye'yi temsil edecek
ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının zararları ortaya çıkıyor
ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının zararları ortaya çıkıyor
Borsa, güne yatay başladı
Borsa, güne yatay başladı
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat
Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat
'Saniyede bir ürün satışı yapıldı'
'Saniyede bir ürün satışı yapıldı'
Yazılı medya istatistikleri açıklandı
Yazılı medya istatistikleri açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ