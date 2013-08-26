60 bin yoksul kendi işini kurdu

ANKARA





Yoksulların desteklenip, ayakları üzerine duran, üreten ve kendi gelirini temin eden bireyler haline getirilmesini amaçlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, kentsel alanda iş kurmaya, kırsal alanda ise yöre şartlarına uygun, üretim içerikli sürdürülebilir faaliyetlere yönelik gelir getirici proje destekleri uyguluyor. Bu kapsamda bitkisel-hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, kuaförlük, terzilik, lokantacılık, tornacılık, doğalgaz-sıhhi tesisatçılık gibi konulardaki projelere destek veriliyor.

Kişi başına 15 bin lira destek

Gelir getirici projeler için kırsal ve kentsel ayrımı gözetmeksizin kişi başına 15 bin lira destek sağlanıyor. Gelir getirici projelerde geri dönüşler; ilk 2 yıl ödemesiz, geri kalan 6 yılda 6 eşit taksit şeklinde 8 yıl vadeyle faizsiz gerçekleştiriliyor.

Meyvecilik projelerinde ise, proje konusu uzun vadede gelir getirecek ekonomik faaliyet olduğu için geri ödemeler, ilk 5 yıl ödemesiz, geri kalan 6 yılda 6 eşit taksit şeklinde 11 yıl vadeyle faizsiz olarak düzenleniyor.

Gelir getirici projelerden grup bazlı ve bireysel olarak 59 bin 444 kişi faydalandı. Bu kapsamda, 15 bin 333 projeye destek verildi, projelerden 52 bin 985 erkek, 6 bin 459 kadın yararlandı.

Destekten yararlananlar, en çok süt sığırcılığı projesini tercih etti. Buna göre, 15 bin 755 kişi sığırcılık, 15 bin 301 kişi koyun ve diğer hayvancılık türleri, 13 bin 224 kişi tarımsal, bitkisel, meyvecilik, 11 bin 828 kişi iş kurmak, 3 bin 336 kişi arıcılık için proje desteği aldı.

Kadınlara poziftif ayrımcılık

Gelir Getirici Proje Destek Programı'ndan kadınların daha fazla yararlanmasını sağlamak için pozitif ayrımcılık yapıldı. Yıllık proje kotalarının yüzde 30’u kadar ek kota sadece kadınlara veya ortakların yarıdan fazlası kadın olan grup bazlı projelere ayrılacak.