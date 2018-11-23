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"6 ay içinde hayvan ithalatımız olmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak." dedi.

"6 ay içinde hayvan ithalatımız olmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak." dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 10:22
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"6 ay içinde hayvan ithalatımız olmayacak"

İZMİR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz." dedi.

Pakdemirli, "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıEtIthalatBekir Pakdemirli
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