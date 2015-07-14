56,4 doları gördü

İSTANBUL

Brent petrolün varil fiyatı, dün Yunanistan ile kreditörler arasında anlaşma sağlanmasının ardından dolardaki yükselişle 4 günlük alıcılı seyrine son vermiş, günü yüzde 1,4'lük düşüşle 57,9 dolardan tamamlamıştı.

Bugün ise gerilemesini 2'nci güne taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında süren nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldığı haberleriyle düşüşünü hızlandırdı ve 56,4 dolara kadar indi.

Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,9'luk düşüşle 56,7 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İran ile müzakerelerde anlaşma sağlanmasıyla petrol üretiminin artacağı beklentilerinin fiyatlar üzerinde satış baskısı oluşturduğunu dile getirerek, anlaşma detaylarının takip edileceğini kaydediyor.

Brent petrolün varil fiyatı için 57 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda aşağı yönlü seyrin devam edebileceğini ve 54,50 desteğinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 57,70 doların ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise İran ile anlaşmanın ardından 50,9 dolarla bir haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra şu dakikalarda yüzde 2'lik gerilemeyle 51,1 dolardan alıcı buluyor.