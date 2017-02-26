Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88258
ALTIN
145.965
DOLAR
3.5936
STERLIN
4.4832
EURO
3.8018
Osmaniye'de deprem
Osmaniye'de deprem
Beyaz Saray'dan Priebus'a destek
Beyaz Saray'dan Priebus'a destek
Oyuncaklar 'milli kimliğe' bürünüyor
Oyuncaklar 'milli kimliğe' bürünüyor
FATİH Projesi için 58 ihale
FATİH Projesi için 58 ihale
Sertab Erener'den yeni proje
Sertab Erener'den yeni proje

529 bin unutkan bankalarda 115 milyon lira bıraktı

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 115 milyon lira unutuldu.

529 bin unutkan bankalarda 115 milyon lira bıraktı

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 115 milyon lira unutuldu.

26 Şubat 2017 Pazar 15:52
12 Okunma
529 bin unutkan bankalarda 115 milyon lira bıraktı

İSTANBUL

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili süreç devam ederken, Bankacılık Kanunu gereği unutkan mudiler için çağrılar da yapılmaya başlandı.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor.

Bankalar bu çerçevede zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayımlıyor.

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını, mayıs 2017 sonuna kadar "www.zamanasimi.org/tbb" internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyor. 

Zaman aşımı için son tarih 15 Haziran 

Yaptıkları aramada zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklerine kimlik kartı ile başvurabilecek.

Müşterilerin başvurmamaları halinde ise yasa gereği zaman aşımına uğramış bakiyeleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilecek.

AA muhabirinin Fon kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirim yapılan 528 bin 876 hesap bulunuyor. Bu hesapların 437 bin 317'sini mevduat, 4 bin 751'ini katılım fonu hesapları, 86 bin 808'ini de alacaklar oluşturuyor. 

Devlet kurumlarının bile "unutulmuş hesabı" var 

Bu yıl bankalarda unutulan mevduat, katılım fonu ve alacaklara ilişkin muhtelif döviz cinsinden hesapların Türk lirası karşılığı yaklaşık 115 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu sene ön bildirimi yapılan hesaplar içerisinde bakiyesi en yüksek hesap 284 bin dolar iken, en düşük meblağın 1 liranın altında olduğu belirlendi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BankaUnutkanParaOncevatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2016'da azaldı
Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2016'da azaldı
TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin
TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin
'Konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 arttı'
'Konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 arttı'
EPDK'dan 5 akaryakıt şirketine 1,5 milyon lira ceza
EPDK'dan 5 akaryakıt şirketine 1,5 milyon lira ceza
Devletten yatırımcıya danışmanlık desteği
Devletten yatırımcıya danışmanlık desteği
Sabancı Holding bu yıl 4,5 milyar lira yatırım yapacak
Sabancı Holding bu yıl 4,5 milyar lira yatırım yapacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ