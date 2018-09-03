Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94548
ALTIN
255.128
DOLAR
6.6077
STERLİN
8.4646
EURO
7.6753
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj

51 projeye 24,5 milyon liralık destek

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, "Bölgemizdeki 51 projeye 24,5 milyon liralık destek sağlayacağız." dedi.

51 projeye 24,5 milyon liralık destek

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, "Bölgemizdeki 51 projeye 24,5 milyon liralık destek sağlayacağız." dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:54
0 Okunma
51 projeye 24,5 milyon liralık destek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), "2018 yılı Mali Destek Programları" kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'dan oluşan bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 51 proje için 24,5 milyon liralık destek sağlayacak.

MARKA, ilan edilen dört "Mali Destek Programı" kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri içeren kurum ve kuruluşlarla değeri 30 milyon lirayı bulan 51 projenin hayata geçirilmesinde iş birliği gerçekleştirecek. Ajans, bu miktarın 24,5 milyon liralık bölümüne mali destek sağlayacak.

"İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında 29 proje, "Ulaşım Araç Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında 2 proje, "Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Mali Destek Programı" kapsamında 13 proje ve "Turizm Mali Destek Programı" kapsamında 7 proje destek almaya hak kazandı.

Tüm kurumlara proje yazma eğitimlerine katılım çağrısı

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, sözleşme imza töreninde, proje bazlı çalışmanın önemine dikkat çekerek, artık ne Avrupa'da ne de Türkiye'de proje sunmayan hiçbir kurum veya kuruluşa mali kaynak sağlandığını söyledi.

Çöpoğlu, kapasite eksikliği olan tüm kurumlara proje yazma eğitimlerine katılmaları çağrısında bulunarak, "Bölgemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar proje eğitimlerimizden yararlanarak devletimizin sunduğu bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullansın." dedi.

Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle destek sözleşmesi imzalandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Marmara Kalkınma AjansıMarkaMali Destek ProgramıMustafa Çöpoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Palamudun tanesi 5 liraya düştü
Palamudun tanesi 5 liraya düştü
Ekonomistler enflasyon gelişmelerini değerlendirdi
Ekonomistler enflasyon gelişmelerini değerlendirdi
Katar, Alman şirketlerine milyarlarca avro yatırım yapacak
Katar, Alman şirketlerine milyarlarca avro yatırım yapacak
Merkez Bankasından 'enflasyon' açıklaması
Merkez Bankasından 'enflasyon' açıklaması
Ağustos ayının zam şampiyonu salça
Ağustos ayının zam şampiyonu salça
Dolar/TL 6,6750 seviyesinde işlem görüyor
Dolar/TL 6,6750 seviyesinde işlem görüyor
Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı
Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı
Genç girişimciye 200 bin lira hibe
Genç girişimciye 200 bin lira hibe
Güneydoğu'dan 185 ülkeye 5,4 milyar dolarlık ihracat
Güneydoğu'dan 185 ülkeye 5,4 milyar dolarlık ihracat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ