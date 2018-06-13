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500 bin gencimizi sosyal çalışmayla tanıştıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sosyal Çalışma Programı" ile üniversiteli gençlere yaz dönemlerinde çalışma imkanı sağlayacaklarını söyledi.

500 bin gencimizi sosyal çalışmayla tanıştıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sosyal Çalışma Programı" ile üniversiteli gençlere yaz dönemlerinde çalışma imkanı sağlayacaklarını söyledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:47
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500 bin gencimizi sosyal çalışmayla tanıştıracağız

ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yazılı açıklamasında, ortak sorumluluk ve farkındalık bilinciyle sosyal çalışma olgusunu benimseyen genç nesillerin geleceği tasarlayan adımlarıyla Türkiye'nin hedeflerini daima daha ileriye taşıyacağına belirtti. 

Bu kapsamda yeni bir programın hayata geçirileceğini açıklayan Sarıeroğlu, "Üniversiteli gençlerimizin sosyal sorumluluk bilincini yükseltmek ve ülkesi için değer üreten bireyler olmalarına katkıda bulunmak adına 'Gençler için Sosyal Çalışma Programı'nı başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Programla 500 bin gencin sosyal çalışmayla tanışacağını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılına kadar her yıl, 81 ildeki üniversitelerimizin 18-25 yaş aralığındaki öğrencileri ilk defa sigortalı yaparak sosyal sigorta sistemine de dahil etmiş olacağız. Şehirlerin coğrafi ve sosyal durumlarına göre gençler; ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, mentorluk gibi işleri yaparak, bir yandan cep harçlığı biriktirecek bir yandan da toplum yararına çalışmış olacaklar. Bu programa katılacak olan gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. 7 milyon üniversite öğrencisi için bulunmaz bir fırsat olan bu programla, öğrencilerimiz eğitim aldıkları şehirlere daha okurken hizmet etmiş olacak ve yaşadıkları şehirlere olan aidiyetleri güçlendirilecektir."

"Liseli gençlere eğitmenlik, yaşlılara yoldaşlık"

Açıklamasında gençlerin sosyal çalışma kapsamında yapabileceği işlere ilişkin de bilgi veren Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz sosyal çalışma kapsamında üniversiteye hazırlanan liseli kardeşlerine eğitmenlik, sosyal hizmet modellerinden yararlanan evlatlarımıza mentorluk, huzurevlerindeki yaşlılarımıza yoldaşlık, belediyelerin gençlik kamplarında koçluk, folklor hocalığı, çocuklarımıza kodlama öğretmenliği dahi yapabileceklerdir. Bu modelin özel sektörü de özendirmesini ve buna benzer programları hayata geçirmesini bekliyoruz. Her üniversite kendi ormanını, her STK kendi çocuk yaz kampını bu modelle yaparsa sosyal çalışmayı deneyimleyen gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini daha aydınlık günlere taşıyacaklardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partinin bugün Trabzon'da düzenlenen mitinginde, gençlere yaz döneminde asgari ücret karşılığında çalışma imkanı getireceklerini açıklamıştı.

Erdoğan, "Gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl, 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı SarıeroğluGenç
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